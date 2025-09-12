MLB: Aaron Judge silencia el Fenway Park con histórico jonrón (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

Aaron Judge no perdió tiempo en el primer juego de la serie entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston. En su primer turno al bate, el capitán de los Yankees conectó su cuadrangular número 47 de la temporada, un batazo monumental que cruzó el mítico Monstruo Verde de Fenway Park. Con esta hazaña, Judge alcanzó los 362 jonrones en su carrera, superando a la leyenda Joe DiMaggio y colocándose en el cuarto lugar de todos los tiempos en la historia de los Yankees.

La recta de cuatro costuras lanzada por Lucas Giolito, pitcher de los Medias Rojas, viajaba a 92.5 millas por hora con una tasa de giro de 2,106 RPM. Judge respondió con una velocidad de bate de 78.8 MPH, impactando la pelota a 112.6 MPH con un ángulo de lanzamiento de 32 grados. El resultado: una trayectoria estimada de 442 pies y una probabilidad de bateo esperada (xBA) de 1.000, es decir, un batazo perfecto.

Judge se une a los grandes del Bronx

Con 362 cuadrangulares, Aaron Judge supera a Joe DiMaggio (361) y se ubica detrás de tres íconos de los Yankees: Babe Ruth (659), Mickey Mantle (536) y Lou Gehrig (493). Este logro no solo reafirma su lugar como uno de los mejores bateadores de la era moderna, sino que también lo consolida como una figura histórica dentro de la franquicia más laureada de las Grandes Ligas.

