MLB: Lanzador criollo pone fin a su temporada 2025 (+Detalles)

Los Phillies de Filadelfia han recibido un duro golpe en su lucha por asegurar un lugar en la postemporada de la MLB 2025. El lanzador zurdo José Alvarado fue colocado en la lista de lesionados por 15 días debido a una distensión en el antebrazo izquierdo, una decisión retroactiva al 11 de septiembre. Esta lesión, sumada a su suspensión previa por uso de sustancias para mejorar el rendimiento, lo deja fuera de toda posibilidad de participar en los playoffs.

Alvarado, de 30 años, había sido una pieza fundamental en el bullpen de los Phillies. En la temporada acumuló una efectividad de 3.81, un WHIP de 1.31 y una relación de ponches/boletos de 32/7 en 26 entradas lanzadas.

Suspensión y futuro contractual incierto

La situación de Alvarado se complica aún más por su suspensión de 80 juegos, que lo hace inelegible para la postemporada. Esta sanción, derivada de un positivo por testosterona exógena, ya había afectado su rol como cerrador principal. Tras su regreso, fue relegado a funciones de menor presión, mientras Jhoan Duran asumía el rol de cerrador con gran éxito.

Con la temporada de José Alvarado oficialmente terminada, su futuro en Filadelfia es incierto. Los Phillies tienen una opción de club para 2026 valorada en 9 millones de dólares, pero dada la combinación de lesión, suspensión y rendimiento irregular, es poco probable que la ejerzan. Esto lo convertiría en agente libre al finalizar la campaña.

Walker Buehler toma su lugar en el roster

En una movida correspondiente, el equipo seleccionó el contrato de Walker Buehler desde Triple A Lehigh Valley para ocupar el lugar de Alvarado en el roster de 26. Buehler, quien no tuvo un buen desempeño con los Medias Rojas de Boston, podría aportar profundidad al cuerpo de lanzadores en esta etapa decisiva.