MLB: Bryan Abreu reafirma su dominio desde el bullpen de Astros de Houston

Bryan Abreu es de los relevistas más efectivos de la temporada 2025 de Grandes Ligas. El dominicano se ha mantenido constante desde su debut y hoy es una de las claves de Astros de Houston. Como muestra de su trabajo alcanzó una poderosa marca por tercer año consecutivo.

Abreu ha tenido una temporada magistral, registrando por tercer año consecutivo los 100+ ponches. Es el primer relevista de Astros con dicha cifra desde Brad Lidge (2004-06). Por otra parte, los 304 ponches del dominicano desde 2023 son la mayor cantidad para un relevista en la liga.

Bryan es el equilibrio en el bullpen de Houston. Tiene una habilidad para salir de situaciones complicadas contra peloteros élite que lo colocan en la cúspide de su rol. Por otra parte, logra mantener diferencias en series cerradas y enfrentamientos que se definen por detalles.

¿Podrá Astros de Houston imponerse en la División Oeste de Liga Americana?

Astros de Houston están en una batalla campal con Marineros de Seattle por la División Oeste de Liga Americana. Ambos equipos tienen marca de 79-68 y un gran ritmo de competición. Sin embargo, aún queda una serie entre ellos que puede marcar el ganador divisional del oeste.

El próximo viernes 19 de septiembre se llevará a cabo una serie de 3 juegos contra Marineros; ahí se define todo entre dos equipos que se han comportado como campeones divisional a lo largo del 2025. En ese contexto, esa fecha está marcada en rojo para ambos equipos que buscan la postemporada.

Es difícil darle una respuesta a la pregunta, porque puede pasar cualquier cosa. Sin embargo, lo que podemos indicar es que Astros se encuentra con un calendario más sencillo que su rival; pero la serie entre ellos se va a jugar en Seattle, por lo que habrán sorpresas.

Números de Bryan Abreu con Astros de Houston en 2025

La temporada 2025 de Bryan Abreu ha sido bastante fuerte en muchos sentidos. No registra la mejor efectividad de su carrera, pero se ve más confiado y sólido con sus comandos de pitcheo; lo que lo lleva a ser decisivo en los momentos claves.

Números de Abreu en 2025:

- 65 juegos, 3-4, 2.45 efectividad, 5-10 salvados, 66.0 entradas, 45 hits, 18 carreras limpias, 29 boletos, 101 ponches, 1.12 WHIP