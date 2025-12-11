Lili Estefan presume su decoración decembrina con 25 arbolitos navideños

Suscríbete a nuestros canales

La temporada navideña ya está en pleno auge y Lili Estefan, la carismática presentadora de “El Gordo y La Flaca” en Univision, elevó el espíritu festivo a otro nivel.

Este año, su espectacular decoración navideña con nada menos que 25 árboles de Navidad ha convertido su hogar en un verdadero paraíso festivo digno de admiración y conversación en redes sociales y barrios enteros.

El amor de Lili Estefan por la Navidad

Lili no pierde tiempo cuando se trata de prepararse para la Navidad. Según contó ella misma en el programa, empieza con la decoración justo el día después de Halloween, sabedora de que solo así puede llegar a tener 25 árboles repartidos por toda su casa.

Cada año ha ido subiendo el número, de 20 en 2020 a los 25 de este 2025, consolidando una tradición que ya es marca registrada de su hogar. “Si yo no empiezo el día después de Halloween no llego”, admitió.

La presentadora, que ha vivido estas fiestas con intensidad desde hace décadas, convirtió su mansión en una atracción visual para vecinos, amigos y seguidores en redes, quienes no dudan en admirar cada detalle festivo que ella comparte.

Árboles gigantes y detalles con historias

El árbol favorito de Lili es sin duda el que corona el jardín, una majestuosa pieza que mide casi 32 pies de alto, con una estrella de casi 4 pies, que fue creciendo con los años hasta convertirse en el centro de atención de la decoración exterior.

Ella misma resaltó que al verlo “se le quita el mal humor”, mostrando la conexión emocional que tiene con esta tradición.

Además de los árboles, la ambientación incluye figuras gigantes con temática navideña, como trenes decorativos, aviones y Santa Claus descendiendo, lo que transforma cada rincón de su residencia en un escenario mágico y lleno de encanto para visitantes de todas las edades.