MLB: Tigres de Detroit con crisis institucional en plena carrera al título

Tigres de Detroit a lo largo del 2025 se ha portado como el mejor equipo de Liga Americana. Son serios candidatos a la Serie Mundial y están enfocados en lograr ese objetivo. Sin embargo, en las últimas semanas un escándalo extradeportivo podría afectar el rendimiento en Grandes Ligas.

The Athletic expone una serie de acusaciones por acoso que involucran a ocho empleados del equipo. El reporte está documentado con entrevistas y documentos internos que revelan que seis de los acusados fueron despedidos o renovados. Una situación que apaña lo que ha venido construyendo el equipo en 2025.

Algunos de los involucrados son: Sam Menzin y Michael Lienert, exdirectivos del equipo. Fueron acusados de conducta inapropiada contra diferentes mujeres en la organización. La gerencia respondió a las acusaciones con un comunicado, defendiendo su protocolo disciplinario.

Tigres de Detroit a un paso del título divisional luego de una década

Faltan solo tres semanas de competición para cerrar una de las temporadas más peleadas en Grandes Ligas. En ese contexto, Tigres de Detroit está muy cerca de alcanzar su primer título divisional en una década. Un logro que se alcanzó gracias a combinar el talento joven y la veteranía rebelde.

Con marca de 84-63 el equipo de Liga Americana tiene una importante serie contra Marlins de Miami; para luego cerrar su temporada regular en casa frente a Guardianes de Cleveland y Bravos de Atlanta. En esas tres próximas series va a perfilar su primer título divisional desde 2014.

¿Qué le conviene más a Detroit: ser primer o segundo en Liga Americana?

Tigres de Detroit está en una verdadera encrucijada... terminar primero o segundo en Liga Americana. Si logran terminar primero enfrentaría a Yankees o Red Sox en Ronda Divisional; en cambio ser segundo enfrentaría a Astros o Marineros. ¿Qué le conviene? Lo sabremos al terminar la temporada regular.