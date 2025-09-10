Play by Play

MIL 3
TEX 6


BOS 4
ATH 5


AZ 5
SF 3


MIN 3
LAA 4


PIT 1
BAL 0
B: 1
S: 2
O: 0
KC 2
CLE 2
B: 0
S: 0
O: 2
WSH 1
MIA 0
B: 1
S: 1
O: 2
Umpire review
NYM 0
PHI 2
DET 0
NYY 0
B: 1
S: 1
O: 0
HOU 1
TOR 0
B: 0
S: 2
O: 1
CHC 0
ATL 0
B: 0
S: 2
O: 2
TB 1
CWS 0
B: 1
S: 2
O: 2
Pre-Game
CIN 0
SD 0
Pre-Game
STL 0
SEA 0
Pre-Game
COL
LAD

DET
83-62 (.572)
0
Alta 3rd 0 out
0

NYY
80-64 (.556)
Parker Meadows

AL BATE

Parker Meadows (CF)
0 - 0
Carlos Rodón

LANZA

Carlos Rodón
2.0 IP, 0 CL, 2 K, 35 NP
Bolas:
 
 
 
Strikes:
 
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2
2
Bola mala
Slider 83.4 MPH.
Rotación:0RPM
1
Strike cantado
Sinker 90 MPH.
Rotación:2.068RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 - - - - - - 0 1 0
0 0 - - - - - - 0 1 0
Entradas DET NYY
Sin carreras
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Jones DH 1-0 0 0 0 .274
G. Torres 2B 1-0 0 0 0 .259
W. Pérez RF 1-0 0 0 0 .268
S. Torkelson 1B 1-0 0 0 0 .233
R. Greene LF 1-0 0 0 0 .268
A. Ibáñez 3B 1-1 0 0 0 .240
D. Dingler C 1-0 0 0 0 .275
P. Meadows CF 0-0 0 0 0 .216
J. Báez SS 0-0 0 0 0 .257




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Jack Flaherty 2.0 0 1 4 39-22 4.78
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Grisham CF 1-1 0 0 0 .243
A. Judge DH 1-0 0 0 0 .320
C. Bellinger LF 1-0 0 0 0 .276
B. Rice 1B 1-0 0 0 0 .240
G. Stanton RF 1-0 0 0 0 .276
J. Chisholm Jr. 2B 1-0 0 0 0 .239
A. Wells C 1-0 0 0 0 .213
J. Caballero SS 0-0 0 0 0 .227
R. McMahon 3B 0-0 0 0 0 .218




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Carlos Rodón 2.0 0 1 2 35-23 3.08

Detroit
NY Yankees
1 H 1
0 HR 0
2 TB 1
1 DEB 1

Detroit
NY Yankees
4 K 2
22 ST 23
1 H 1
0 BB 0
Posiciones AL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Tigers 83 62 .572 - W1
Guardians 74 70 .514 8.5 W5
Royals 73 72 .503 10.0 L3
Twins 64 82 .438 19.5 L2
White Sox 55 90 .379 28.0 L1
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 83 61 .576 - W1
Yankees 80 64 .556 3.0 L1
Red Sox 81 66 .551 3.5 L1
Rays 72 72 .500 11.0 W1
Orioles 67 77 .465 16.0 W1
Probabilidad de ganar
50 %
3 parte alta
(B:0 S:1 O:0)

Detroit 0 - 0 NY Yankees
Datos del encuentro
Estadio: Yankee Stadium
Localidad: Bronx, New York
El clima: Partly Cloudy, 72 ºF
Capacidad: 47.309
Árbitros:
Home Plate: Jansen Visconti
1era base: Andy Fletcher
2da base: Malachi Moore
3era base: Austin Jones
EN VIVO