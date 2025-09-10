|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|1
|0
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|1
|0
|Entradas
|DET
|NYY
|Sin carreras
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Jones DH
|1-0
|0
|0
|0
|.274
|G. Torres 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.259
|W. Pérez RF
|1-0
|0
|0
|0
|.268
|S. Torkelson 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.233
|R. Greene LF
|1-0
|0
|0
|0
|.268
|A. Ibáñez 3B
|1-1
|0
|0
|0
|.240
|D. Dingler C
|1-0
|0
|0
|0
|.275
|P. Meadows CF
|0-0
|0
|0
|0
|.216
|J. Báez SS
|0-0
|0
|0
|0
|.257
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Jack Flaherty
|2.0
|0
|1
|4
|39-22
|4.78
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|T. Grisham CF
|1-1
|0
|0
|0
|.243
|A. Judge DH
|1-0
|0
|0
|0
|.320
|C. Bellinger LF
|1-0
|0
|0
|0
|.276
|B. Rice 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.240
|G. Stanton RF
|1-0
|0
|0
|0
|.276
|J. Chisholm Jr. 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.239
|A. Wells C
|1-0
|0
|0
|0
|.213
|J. Caballero SS
|0-0
|0
|0
|0
|.227
|R. McMahon 3B
|0-0
|0
|0
|0
|.218
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Carlos Rodón
|2.0
|0
|1
|2
|35-23
|3.08
|
Detroit
|
NY Yankees
|1
|H
|1
|0
|HR
|0
|2
|TB
|1
|1
|DEB
|1
|
Detroit
|
NY Yankees
|4
|K
|2
|22
|ST
|23
|1
|H
|1
|0
|BB
|0
|
Detroit
|
NY Yankees
|1
|H
|1
|0
|HR
|0
|2
|TB
|1
|1
|DEB
|1
|
Detroit
|
NY Yankees
|4
|K
|2
|22
|ST
|23
|1
|H
|1
|0
|BB
|0
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Tigers
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|1
|0
|Yankees
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|1
|0
|Entradas
|DET
|NYY
|Sin carreras
