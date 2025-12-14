Indianapolis Colts vs Seattle Seahawks: Semana 15 de la NFL EN VIVO por Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

La NFL en su semana 15 trae un enfrentamiento que promete acción, intensidad y un alto nivel competitivo. Este domingo 14 de diciembre, los fanáticos del fútbol americano en Venezuela podrán disfrutar EN VIVO y gratis de este partidazo por Meridiano Televisión.

Colts vs Seahawks

Seattle Seahawks llegan con una de las defensas más dominantes de la NFL. El equipo se ubica entre los tres primeros en puntos esperados añadidos (EPA) defensivo, yardas permitidas por jugada y puntos permitidos por serie ofensiva. Estas cifras los consolidan como una verdadera potencia defensiva esta temporada.

Indianapolis Colts, enfrentará este encuentro con una baja sensible: su mariscal de campo Daniel Jones quedó fuera por el resto de la temporada tras romperse el tendón de Aquiles, lesión que se suma a una fractura de peroné previa. Indianapolis buscará demostrar fortaleza, espíritu competitivo y la capacidad de ajustar su estrategia ante la adversidad.

¿Dónde y cómo ver la NFL?

No te pierdas los mejores encuentros de la NFL, de camino al Super Bowl LX, que también disfrutarás en vivo por la pantalla de Meridiano Televisión.

Indianapolis Colts vs Seattle Seahawks

Domingo 14 de diciembre a partir de las 5:25 p. m.

En vivo y GRATIS por Meridiano Televisión en señal abierta para toda Venezuela.

Disponible en HD por Simpleplus, Inter Go, Netuno Go y ABA TV Go.

¡Vive la NFL por Meridiano, el canal de los especialistas en deportes!