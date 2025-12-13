Miss Jamaica, Gabrielle Henry, sale de cuidados intensivos y llega a su país natal

Suscríbete a nuestros canales

La representante de Miss Jamaica 2025, Gabrielle Henry, regresó a su país en condición delicada tras sufrir un aparatoso y viral accidente durante la fase preliminar del concurso Miss Universo celebrado en Bangkok, Tailandia.

Henry descendió del avión en silla de ruedas y fue trasladada inmediatamente a un hospital en Kingston bajo cuidados médicos las 24 horas, después de un vuelo acompañado por un equipo médico completo costeado por la organización del certamen.

Un momento que cambió todo: la terrible caída

El accidente ocurrió el 19 de noviembre de 2025 cuando Gabrielle caminaba con su vestido elegante sobre la pasarela en el Impact Challenger Hall de Bangkok.

Testimonios de asistentes y grabaciones difundidas por redes muestran cómo, tras dar un paso con confianza, desafortunadamente se precipitó por una abertura en el escenario, cayendo varios metros al suelo y provocando alarma entre el público.

Inmediatamente fue atendida por el equipo médico del certamen y trasladada de urgencia al Hospital Paolo Rangsit, donde inicialmente se intentó estabilizarla antes de iniciar un tratamiento intensivo.

La gravedad del incidente se hizo más evidente cuando los exámenes médicos revelaron que no solo había sufrido una hemorragia intracraneal, sino también fracturas y laceraciones faciales, además de pérdida de conciencia tras la caída.

Llegada a su país con escoltas médicos

Su padre, su asesor legal Marc Ramsay y los codirectores de Miss Universo Jamaica la recibieron en el Aeropuerto Internacional Norman Manley, donde la belleza jamaicana interactuó con amabilidad pese a su visible estado de salud.

La madre y la hermana de Gabrielle también viajaron junto a ella, acompañándola emocionalmente y permitiendo un ambiente familiar en este momento crítico.

Actualmente la reina de belleza continúa requiriendo supervisión constante por neurólogos y especialistas, y su recuperación confirma que lo que se vivió en Tailandia fue mucho más que un susto.