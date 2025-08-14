MLB: ¿Qué necesita Medias Rojas de Boston para clasificar a postemporada?

Suscríbete a nuestros canales

Medias Rojas de Boston paso de ser irrelevante en 2024 a competir con carácter en 2025. El ajuste de jugadores y el cambio de chip, mantiene al equipo en la pelea por el comodín de Grandes Ligas, pero sin margen de error. ¿Qué necesita Red Sox para jugar en octubre?

Boston abrirá unas serie clave ante Marlins de Miami este fin de semana. Llegan con marca de 5-5 en sus últimos 10 juegos y récord de 65-56 en la temporada. Con 1.5 juegos por encima del comodín de Liga Americana, ganar esta serie marcará el rumbo definitivo del equipo.

Para clasificar, Medias Rojas debe ganar las series en casa y no fallar contra equipos que están por debajo de .500. El calendario es favorable, siendo el sexto más fácil de la MLB: 7 series en casa y 4 de ellas contra rivales con récord negativo; la consistencia y blindar Fenway Park, será clave.

Calendario de Medias Rojas de Boston hasta final de temporada

El Calendario de Medias Rojas de Boston representa una oportunidad para alcanzar la postemporada. En agosto serán duelos para escalar posiciones y asegurar el comodín, mientras que septiembre se planta como una exigencia para indicar si se puede o no competir en octubre.

Juegos de Red Sox en lo que resta de agosto

Marlins de Miami (.483) - 3 juegos en casa (15-17 de agosto)

Orioles de Baltimore (.450) - 2 juegos en casa

Yankees de Nueva York (.529) - 4 juegos de visitante

Orioles (.450) - 4 juegos de visitante

Piratas de Pittsburgh (.418) - 3 juegos en casa

Juegos de Red Sox en septiembre

Guardianes de Cleveland (.521) - 3 juegos en casa

Diamondbacks de Arizona (.488) - 3 juegos de visitante

Atléticos de Oakland (.439) - 3 juegos de visitante

Yankees de Nueva York (.529) - 3 juegos en casa

Atléticos (.439) - 3 juegos en casa

Rays de Tampa Bay - 3 juegos de visitante

Azulejos de Toronto - 3 juegos de visitante

Tigres de Detroit - 3 juegos en casa



Medias Rojas de Boston tiene un calendario favorable, si juega con carácter, la clasificación está en sus manos. Sin embargo, no puede fallar en Fenway Park y debe evitar ser barrido contra rivales por encima de .500, las series contra Yankees serán claves para clasificar.