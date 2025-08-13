Dominicano de New York Yankees destaca como gran candidato al Novato del Año. ¿De quién se trata?

Suscríbete a nuestros canales

Los Yankees de Nueva York no gozan de sus mejores días en la presente temporada de las Grandes Ligas. Los neoyorquinos perdieron la cima de la División Este de la Liga Americana y pelean por los lugares de Playoffs desde el comodín.

Sin embargo, no todo es malo para la franquicia más laureada en Las Mayores. El equipo tiene en su poder a uno de los mejores talentos jóvenes en la vigente edición de MLB. Jasson Domínguez destaca como uno de los grandes candidatos al Novato del Año en el joven circuito.

Pese a que se estrenó en la temporada 2023, lesiones y su poco tiempo en acción en las últimas ediciones han permitido que el patrullero sea elegible como aspirante al galardón en 2025. La figura de 22 años deberá mostrar sus habilidades en la recta final de ronda regular su quiere alzarse con la distinción entre los novatos de la Liga Americana.

Jasson Domínguez entre los nominados al Novato del Año

Pese a que destaca entre los posibles nominados al premio, el guardabosque ha perdido carrera en las últimas semanas debido a su decadencia con el madero. El quisqueyano luce un promedio de .250 con 11 hits, dos remolcadas, cinco anotadas y apenas .273 de slugging en los últimos 15 encuentros.

Domínguez tiene que apretar en su producción ofensiva, tomando en cuenta a los rivales que tiene por la distinción. Además del jardinero de los Yankees, Noah Cameron (Kansas City Royals), Roman Anthony (Boston Red Sox), Jacob Wilson y Nick Kurtz (Oakland Athletics), éste último resalta como principal contendiente al reconocimiento en la Americana.

El nativo de Esperanza colecciona average de .253, nueve cuadrangulares, 37 impulsadas, 50 anotadas, 84 hits, 19 bases robadas, .330 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .719 en 99 compromisos.