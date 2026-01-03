Imputan al conductor del accidente donde resultaron fallecidos amigos de Anthony Joshua

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de Nigeria confirmaron este viernes la imputación de cargos contra el hombre que conducía el vehículo en el que el dos veces campeón mundial de peso pesado, Anthony Joshua, resultó herido y dos de sus amigos cercanos perdieron la vida.

Cargos y situación legal del acusado

El conductor, identificado como Adeniyi Mobolaji Kayode, de 46 años, enfrenta cuatro cargos penales, entre ellos conducción peligrosa con resultado de muerte, negligencia extrema y operación de un vehículo sin una licencia de conducir nacional válida.

El portavoz de la policía del estado de Ogun, Oluseyi Babaseyi, informó que Kayode fue detenido el jueves tras ser dado de alta del hospital. Aunque se le concedió una fianza de 5 millones de nairas (aproximadamente 3,480 dólares), el acusado permanecerá en prisión preventiva hasta que se cumplan las condiciones económicas de su liberación. El juicio ha sido programado para iniciar el próximo 20 de enero.

Detalles del siniestro en la autopista

El trágico suceso ocurrió el pasado lunes en la autopista Lagos-Ibadan, una de las arterias viales más transitadas y peligrosas de la región, que conecta al estado de Ogun con la capital comercial, Lagos. El vehículo en el que viajaba el boxeador junto a sus allegados, Sina Ghami y Latif "Latz" Ayodele, impactó violentamente contra un camión que se encontraba estacionado en la vía.

Lamentablemente, Ghami y Ayodele fallecieron a causa del impacto, lo que ha generado una ola de condolencias en el mundo del boxeo y la comunidad nigeriana.

Estado de salud y recuperación de Anthony Joshua

A pesar de la magnitud del choque, Anthony Joshua logró sobrevivir y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. Tras recibir tratamiento por lesiones leves, el púgil fue dado de alta el pasado miércoles. Según los informes médicos, Joshua fue considerado "clínicamente apto" para continuar con su recuperación en un entorno doméstico.

Su promotor, la empresa Matchroom Boxing, confirmó que el boxeador ha decidido permanecer en territorio nigeriano durante su convalecencia, rodeado de su entorno familiar.

Preocupación por la seguridad vial en Nigeria

Este incidente ha vuelto a poner bajo la lupa el precario estado de la seguridad vial en Nigeria. Expertos y ciudadanos han señalado que la presencia de vehículos pesados mal estacionados en autopistas sin iluminación es una causa recurrente de tragedias en el país.

Para Joshua, este viaje tenía un significado personal profundo. El boxeador posee la nacionalidad nigeriana y pasó parte de su infancia en un internado de la zona. Su presencia en el país suele estar vinculada a proyectos sociales y de identidad cultural, actividades que ahora se ven empañadas por este doloroso evento.