Gulfstream Park: Junior Alvarado, por el liderato de stakes en el Championship Meet

Este jueves 19 de los corrientes da comienzo a la semana trece del Championship Meet, que se corre en el hipódromo de Gulfstream Park, ubicado en Hallandale Beach, Florida, con la realización de 42 carreras durante los cuatro días de cartelera hípica.

La jornada del sábado es la más importante con la realización de 12 pruebas, entre las que está incluido el Gulfstream Park Sprint Stakes por $125,000, una prueba sprint en 1,200 metros en pista de arena. En esta carrera, el venezolano Junior Alvarado buscará tomar el control de las pruebas selectivas en el Championship Meet.

Gulfstream Park: Ocho especialistas en velocidad estarán presentes en el stakes de $125 mil

La décima carrera de la jornada del sábado 21 de febrero fue reservada para el Gulfstream Park Sprint Stakes de $125,000 en distancia de 1,200 metros con la participación de ocho ejemplares maduros especialistas en pruebas de velocidad.

Esta carrera reviste importancia por la inscripción de varios ejemplares que buscan revanchas. Además de la participación del jinete venezolano Junior Alvarado, quien estará sobre el lomo del ejemplar Demon’s Mound, del entrenador William Mott, que llega como uno de los ejemplares mayores productores de dinero con $924,005.

El hijo de Girvin es ganador de siete carreras que incluyen el Sunshine Sprint Stakes el pasado mes de enero en Gulfstream Park, luego de ganar el Bold Ruler S. (G3) en Belmont At The Big A, en noviembre. Además, colecciona tres victorias de grado, lo que hace ver al rival a considerar en las apuestas.

Junior Alvarado listo para tomar el liderato en stakes

Junior Alvarado, último Derby Winner venezolano, tendrá la oportunidad de tomar el control del standing en pruebas stakes en el presente Championship Meet. Liderato que lo comparte con Tyler Gaffalione con seis victorias cada uno.

Alvarado y Tayler estarán presentes en este evento con ejemplar Beeline para el entrenador Ryley Mott, hijo de Bill. Detrás de este dúo está Irad Ortiz Jr., quien lleva cinco triunfos, y contará con la monta de Wound Up, de José Francisco D’Angelo, uno de los ejemplares lógicos para decidir el evento, tras su tercer lugar en el Mr. Prospector (G3), detrás de Knightbridge.

Alvarado, además de este importante compromiso, contará con un total de 19 montas a partir del jueves hasta el domingo. Alvarado suma 27 victorias en el Championship Meet con una producción de $1,836,593 para sus conexiones.

En la temporada totaliza 18 triunfos con ganancias de $1,381,978. De por vida, el zuliano colecciona 2,329 primeros y producción por encima de los 160 millones de dólares.