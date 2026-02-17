Forever Young arribó esta mañana a Meydan para la edición 30 de la Dubai World Cup Gr1

Suscríbete a nuestros canales

Forever Young, Caballo del Año en Japón 2025 y ganador del premio Eclipse Awards, como Campeón Maduro 2025 en Estados Unidos, arribó esta mañana a las instalaciones del hipódromo de Meydan Race Course, con miras para participar por segundo año consecutivo en la Dubai World Cup Gr1, dotada con $12 millones en premios a repartir.

Forever Young la leyenda japonesa está de vuelta

Tras su reciente exhibición en Arabia Saudita, el campeón asiático pulveriza registros financieros y se consolida como el segundo máximo productor de dinero en la historia del turf.

El Hipódromo King Abdulaziz, en el Reino de Arabia Saudita, fue testigo de una gesta impresionante. Forever Young (Jpn), se convirtió en el primer ejemplar en ganar dos veces, y por segundo año consecutivo, la Saudi Cup (G1), la prueba con la bolsa de premios más generosa del hipismo mundial, con $20 millones.

Con este nuevo triunfo, el defensor de los colores de Susumu Fujita, tiene récord ahora de 11 victorias en 14 actuaciones, que incluye:

2026: Saudi Cup (G1).

Saudi Cup (G1). 2025: Saudi Cup (G1), Breeders' Cup Classic (G1) y Nippon TV Hai.

Saudi Cup (G1), Breeders' Cup Classic (G1) y Nippon TV Hai. 2024: Tokyo Daishōten (G1), UAE Derby (G2), Saudi Derby (G3) y Japan Dirt Classic.

Tokyo Daishōten (G1), UAE Derby (G2), Saudi Derby (G3) y Japan Dirt Classic. 2023: Zennippon Nisai Yushun y JBC Nisai Yushun.

Triunfos, que lo ubican como el segundo ejemplar mayor reproductor de dinero en el mundo con $31.195.968,49. Con lo que reduce la brecha frente al líder absoluto, Romantic Warrior (IRE), quien acumula $34.104.288,62.

Forever Young, permanecerá en cuarentena, para luego comenzar su entrenamiento para el 28 de marzo, cuando cierra el festival de la Dubái World Cup, con la prueba que hasta siete años atrás era una de las más rica del planeta con una bolsa de $12 millones en premios a repartir.

La super estrella japonesa, buscará revertir la derrota del pasado año ante Hit Show. Forever Young, de lograr el triunfo en esta prueba se convertirá en el nuevo monarca en dinero producido, ya que el ganador recibe 6,960,000 de la bolsa global.