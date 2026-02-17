NBA: Las 63 razones por las que Michael Jordan es el mejor deportista de todos los tiempos

Suscríbete a nuestros canales

Esta nota se ha convertido en una fija de la casa. Hoy esta de cumpleaños —63 para quién lo pregunte— Michael Jordan, quien en la para nada parcial vista de este servidor es, no solo el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, sino el mejor deportista jamás nacido. Y si usted no me cree o piensa que estoy siendo exagerado, esgrimiré en una lista que crece año a año las 62 razones, así como los años que hoy cumple Michael Jordan, de porqué es el mejor de todos los tiempos.

1- Fue el primer jugador en la historia en superar la barrera de los 3.000 puntos en una temporada tras 24 años.

2- En la zafra 1991 anotó 13 disparos de manera consecutiva sin ningún fallo, lo que es récord en un partido de Playoffs y de la historia.

3- Es el primer jugador en la historia en superar los 40 puntos con 40 años de edad.

4- Lideró al primer equipo Three-peat (campeón tres veces al hilo) de la NBA en 27 años, los Chicago Bulls.

5- En 1995 lideró el mejor récord de la historia de la liga (72-10) de Chicago Bulls, récord superado por Golden State Warriors en 2016.

6- Fue el primer jugador en la historia en liderar la NBA en puntos y robos.

7- En la historia de la NBA, en nueve ocasiones un jugador promedó más de 40 puntos en una serie de playoffs. Cinco de ellas son de Jordan.

8- Ganó 10 veces el título de anotación en la NBA, siendo el más ganador y único en hacerlo.

Cortesía de Fadeaway World

9- Se elevó con dos títulos del concurso de clavadas en los fines de semana de las estrellas.

10- Posee un particular récord de 30/30. El único jugador en robarse 30 bases y 30 balones en una misma zafra ¿Cómo lo hizo? Robó 30 bases con Birmingham Barons y 30 balones en su regreso a la NBA con Bulls.

11- Terminó su carrera con 30.12 puntos por partido, el promedio más alto en la historia de la NBA.

12- Es el único jugador con seis premios de MVP en las Finales de la NBA.

13- En las finales de la NBA de 1993 ante los Suns de Charles Barkley, Jordan promedió 41 puntos por encuentro.

14- En la zafra 1987-1988 Jordan fue elegido como MVP de la Liga regular, mejor defensor y además fuera el máximo anotador del curso. Único en hacerlo.

15- Dos de sus anotaciones dieron el título a sus equipos. En NCAA con North Carolina en 1982, NBA con Chicago en 1998.

16- Es junto a Scottie Pippen el único jugador en la historia de la NBA en ganar dos Three-peat (91-93 y 96-98). Solo Lakers tienen dos de estos “tripletes” (52-54 y 00-02).

17- Dominó el baloncesto en la era de: Magic Johnson, Larry Bird, Hakeem Olajuwon, Karl Malone, Reggie Miller, John Stockton, Isaiah Thomas, Shaquille O´Neal y otros tantos más.

18- Fue dos veces inducido en el Salón de la Fama de la NBA, una por su carrera (2009) y otra por formar parte del Dream Team (2010).

19- El PER es la estadística avanzada de mayor valoración, ya que es la calificación de eficiencia que se usa para registrar todas las contribuciones de un jugador en la cancha. El mejor registro histórico lo tiene Jordan con 27.9.

20- En las festividades de los 75 años de la NBA, Jordan fue el último jugador nombrado en la lista de los mejores de la liga, dando a entender que era el Nº1 de todos los tiempos.

21- Fue el líder de la mejor selección de todos los tiempos (según los expertos en la materia), el Dream Team (selección nacional de EE.UU. de 1992).

22- Logró la mayor anotación en un solo juego de Playoffs, al alcanzar 63 puntos contra Celtics en 1986.

23- Consiguió el primer triple-doble en un All-Star Game en 1997.

24- MJ es el único jugador que ganó el concurso de clavadas, el All Star Game y el MVP del mismo, en un solo fin de semana de las estrellas.

25- Jugó 1.288 partidos con Chicago Bulls y solo anotó menos de 10 puntos en un solo partido.

26- Convirtió en 1998 a Bulls en la tercera franquicia más ganadora de la NBA solo por detrás de Lakers y Celtics.

27- Durante las 15 temporadas que logró jugar rebasó esa franja de 30 puntos por partido en más de 800 juegos.

28- La NBA le dio el nombre de Michael Jordan al premio a MVP de la temporada regular.

29- Consiguió 6 títulos de 6 posibles con lo que es uno de los pocos en tener 100% de efectividad en finales.

30- Sólo un jugador de los 270 a los que se enfrentó en la pelea por el título le superara en media de puntos fue Terry Cummings (Bucks) en la primera ronda de 1985 hizo 29.5 y Jordan 29.3.

31- Se retiró con 33.4 puntos de promedio en las series por el título. Quienes más se le acercan son Allen Iverson, con 29.7, y Jerry West, con 29.1.

32- Inmortalizó el número 23 entre las camisetas de la NBA, tanto así que tras su retiro el Miami Heat, equipo donde no jugó, también retiró esa emblemática franela.

33- Kobe Bryant decidió usar el número 24 en homenaje a Jordan, para “continuar con su legado”.

34- MJ ganó más dinero que todo el equipo de Chicago Bulls combinado. En 1998, Jordan logró tener un salario de USD 33.1 millones, más que el de todo el equipo combinado.

Cortesía de Fadeaway World

35- Le dio el primer título de la historia a Chicago Bulls.

36- Participó en 11 partidos como base de Chicago, en 10 de ellos consiguió triple-doble.

37- Ganó dos medallas de oro olímpicas con Estados Unidos, la primera como jugador universitario 1984 y la segunda como líder del Dream Team del 1992.

38- En cuatro ocasiones superó la barrera de los 60 puntos en un compromiso.

39- Es el mejor anotador por partido con tres números distintos. Con el 23 anotó 31.5 unidades, con el 45 promedió 26.9 puntos y con el 12 (en un solo juego) con 49 puntos.

40- Michael Jordan anotó 30 veces más de 50 puntos con Chicago Bulls, en la franquicia solo ha ocurrido en 34 ocasiones, es decir, MJ tiene 88.2% de estos números.

41- Reinó en Venezuela al ganar los Juegos Panamericanos de 1983, siendo la gran figura de Estados Unidos.

42- Fue líder anotador de la mejor liga de baloncesto del mundo en 7 ocasiones consecutivas.

43- El par de zapatillas Jordan más caras que se vendieron al por menor fue la colaboración Jordan 1 con Dior, que tenía un precio de 2200 dólares en su lanzamiento en 2020 y se revendió por 12 000 dólares.

44- Es el segundo jugador en sobrepasar la carrera de los 3.000 puntos tras lo conseguido por Wilt Chamberlain.

45- Es el único novato en la historia de la NBA en liderar a su equipo en: puntos, asistencias, rebotes y robos.

46- Único escolta o puesto 2 en superar los 2500 puntos en cinco temporadas consecutivas.

47- Solo se perdió seis juegos de temporada regular en las seis temporadas que salieron campeones Chicago Bulls.

48- Para celebrar su 60 cumpleaños, Michael Jordan donó 10 millones de dólares a Make-A-Wish, una organización benéfica que apoya desde 1989.

49- Es el deportista que más dinero ha generado en la historia con más de 2.5 billones de dólares en ganancias.

50- Acabó con el monopolio de Converse e hizo “nacer” a Nike, quién se apoyó en su línea de zapatos “Air Jordan”.

51- Con el Documental The Last Dance ganó más de 15 premios audiovisuales.

52- En 2010 la Revista Forbes lo nombró como una de las 20 personalidades más influyentes del mundo.

53- Primer ex jugador de la NBA en lograr una fortuna que superó los 1.000 millones de dólares.

54- Tiene 3 jonrones en ligas menores con la filial de Chicago White Sox.

55- Rankeado como el Nº 1 en la selección del ESPN SportsCentury's en su ranking de “mejores atletas norteamericanos del siglo XX”.

56- Fue líder en eficiencia de la NBA siete temporadas consecutivas sin ser un puesto 5.

57- Terminó su carrera con récord de 75-19 en condición de local en Playoffs.

58- Durante una década solo perdió 3 juegos consecutivos una sola vez

59- Michael Jordan nunca anotó menos de 15 puntos en un partido de Playoffs, el único en la historia en hacerlo

60- Su primer tiro ganador lo tuvo en la universidad. Le sirvió para ganar el campeonato nacional.

61- Michael Jordan solo empacó un traje cuando los Chicago Bulls viajaron para jugar contra los Phoenix Suns en las Finales de la NBA de 1993. Los Bulls no lograron hacerse con el título en el Juego 5 en casa. "No voy a ir allí a jugar dos partidos", dijo Jordan. Anotó 33 puntos en el Juego 6 y los Bulls fueron nuevamente campeones.

62- Michael Jordan ha sido objeto de varias canciones, entre ellas “Michael Jordan” de Kendrick Lamar y “Jumpman” de Drake y Future. Los homenajes incluso vienen del extranjero, como el rapero británico A.J. Tracey rindió homenaje a la leyenda del baloncesto en 2021 con un álbum completo llamado “Flu Game”.

63- Acaba de ganar las 500 millas de Daytona con su equipo 23XI Racing