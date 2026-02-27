Ni Vacation ni King Seraf: Entérate del semental campeón del 2025 que buscará honradamente su primer triunfo del año en la R10

Suscríbete a nuestros canales

El día domingo 1ro de marzo, se realiza la décima reunión del primer meeting con un total de 12 carreras que en esta oportunidad no habrá prueba selectivas de Grado que contempla en el calendario hípico.

Padrillo: Búsqueda primera victoria 2026 La Rinconada Datos hípicos

En lo que va del primer meeting de 2026, Vacation domina con autoridad la estadística de sementales gracias a sus 6 triunfos. Tras él, la lucha por el segundo puesto arde en un empate cuádruple: Keep Thinking, Roger Rocket, Manchester y King Seraf escoltan al líder con 4 victorias cada uno.

Sin embargo, la gran incógnita de la temporada es Champlain. El flamante padrillo campeón de 2025 aún no ha logrado visitar el recinto de ganadores en este nuevo ciclo. Pero la sequía podría terminar este domingo.

Luna Llena: La carta para el despertar del campeón

En total serán nueve corredoras, para la cuarta competencias, reservada para yeguas nacionales e importadas de 7 y más años, ganadoras de 3, 4 y 5 carreras, en distancia de 1.100 metros. De esas nueve corren tres que son productos de Champlain, pero una de ellas se postula como una de las favoritas y recae en Luna Llena (8), presenta por el trainer Rafael Alemán Jr.

El Dato: Luna Llena, que será conducida por el aprendiz Derrick Dellan para los colores del Stud Team Family, llega como la segunda favorita de Gaceta Hípica.

Esta hija de Champlain en One Bullets ostenta una sólida campaña de 5 triunfos en 24 salidas. De cruzar la meta en ganancia, no solo sumaría su primer éxito del año, sino que le otorgaría a su padre la ansiada primera victoria del 2026, a fin de reafirmar que la jerarquía de su linaje sigue vigente.