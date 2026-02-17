"Kiss Cam" capta pareja infiel durante San Valentín en pleno partido

Suscríbete a nuestros canales

Una vez más la “Kiss Cam” ha dejado expuesta una infidelidad en el enfrentamiento en el Atlético San Luis vs Querétaro de la Jornada 6 del Clausura 2026. Lo que debía ser una celebración del Día de San Valentín en las gradas del Estadio Libertad Financiera, terminó convirtiéndose en el nuevo fenómeno viral de las redes sociales.

Durante el medio tiempo del encuentro deportivo, la tradicional dinámica de la "Kiss Cam" comenzó a recorrer las tribunas buscando parejas para sellar su amor con un beso. Sin embargo, el ambiente de diversión dio un giro inesperado cuando la cámara enfocó a una pareja cuya reacción encendió las alarmas de los internautas.

En lugar de un beso o un gesto de afecto, el hombre giró de inmediato para dar la espalda a la cámara y cubrir su rostro, mientras que su compañera bajó la cabeza rápidamente, intentando ocultarse bajo su gorra.

Alarma de infidelidad

La actitud sospechosa de los jóvenes desató una ola de risas y abucheos entre los asistentes, quienes no tardaron en asociar el comportamiento como una muestra de un caso de infidelidad.

Por supuesto, el clip corrió como pólvora en las plataformas digitales, mientras está siendo comparado con el famoso video viral del concierto de Coldplay, donde una pareja fue descubierta en una situación similar.

Hasta el momento se han revelado las identidades de las personas involucradas en el momento más comentado en estos momentos de las redes sociales.