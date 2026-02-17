MLB: Peloteros venezolanos buscan apoderarse del Spring Training en los Bravos de Atlanta

Suscríbete a nuestros canales

El Spring Training 2026 abre un nuevo capítulo para los Bravos de Atlanta en lo que será una nueva temporada en las Grandes Ligas, y la presencia venezolana vuelve a ser protagonista en el campamento de entrenamiento primaveral.

Entre figuras consolidadas y veteranos que buscan una última oportunidad, el talento criollo aporta profundidad y experiencia a una organización que cada año apunta alto dentro de la División Este de la Liga Nacional.

El nombre que encabeza la lista es el de Ronald Acuña Jr., y no es para menos, ya que es la estrella indiscutida y dueño del jardín derecho; el MVP de 2023 sigue siendo el rostro de la franquicia. Su combinación de poder, velocidad y carisma lo mantiene como pieza esencial en la alineación de su cuerpo técnico y uno de los mayores talentos que se han visto en este deporte.

Bravos de Atlanta - venezolanos

Pero el grupo no se limita a Acuña en este 2026. En el bullpen, Robert Suárez parte como principal preparador del cerrador Raisel Iglesias tras su firma de tres años y 45 millones de dólares desde la agencia libre. Su potencia desde la lomita le da a Atlanta una opción sólida en los innings finales, un rol clave para ganar cualquier tipo de compromiso que se les presente.

Otro brazo que genera expectativa es el de José Suárez, quien viene de registrar números positivos en 2025, tanto en la MLB como en la LVBP, y ahora pelea por asegurar su lugar en el roster.

Además, la competencia también se siente entre los veteranos. Martín Pérez y Carlos Carrasco buscan ganarse un cupo definitivo, ya sea en la rotación o en el grupo de relevistas. Ambos cuentan con amplia experiencia en la Major League Baseball y saben cómo manejar la presión en estos entrenamientos primaverales.

Detrás del plato, Sandy León aparece como una opción interesante. Su recorrido en MLB y su reputación defensiva lo mantienen en la conversación, con la finalidad de que pueda ser una ayuda significativa detrás del plato.

Finalmente, no cabe duda de que los venezolanos tendrán un protagonismo importante que asumir en las próximas semanas para cumplir con sus objetivos individuales de cara a esta nueva temporada 2026 del mejor béisbol del mundo.