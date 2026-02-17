No la descuiden: Hija del ejemplar selectivo que montó Emisael Jaramillo hará su debut en el 5y6 de la R09

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo La Rinconada abrirá sus puertas este domingo 22 de febrero para celebrar su novena reunión del año. La jornada constará de un atractivo programa de 11 competencias, al destacar una Condicional Especial para yeguas nacionales e importadas de 4 y más años.

Debutante: 5y6 R09 La Rinconada Datos Hípicos

La expectativa se centrará en la undécima competencia, la carrera de los "acumulados" para el 5y6 Nacional, reservada para yeguas de 5 y más años, debutantes o no ganadoras, para el recorrido de 1.200 metros y pautada para las 5:35 de la tarde.

Entre las inscritas resaltará el estreno de la cincoañera Nicole (número 1). La tordilla defenderá los colores del Stud Cumberland II, contará con la conducción del jinete Maykor Ibarra y la preparación del experimentado "maestro" Antonio Bellardi.

Nacida y criada en el prestigioso Haras Tamanaco, Nicole posee un linaje que evoca grandes épocas del hipismo venezolano:

Línea Paterna: Es hija del selectivo Mediador, un hijo de la yegua Stillwater y recordado por sus triunfos en la Copa Iraquí (2004) junto al "Muchacho de la película", Emisael Jaramillo, y en la Copa El Chama con la monta del "Ciclón" Santiago González.

Línea Materna: Su madre, Pangea, es hija del semental Voyageur, reconocido mundialmente por ser el padre del inolvidable campeón, My Own Business.

Ejercicios Nicole: Previo Debut 5y6 La Rinconada

De cara a su debut, Nicole ha mostrado excelentes condiciones en sus entrenamientos matutinos. Su ejercicio más reciente, realizado el sábado 14 de febrero en la pista principal de Caracas al marcar 47.2 para 600 metros, en silla, muy cómoda con remate d e14 segundos exactos.