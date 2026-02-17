De Pimlico a La Rinconada: La historia detrás del debut de la zaina Keep On Rockin

Suscríbete a nuestros canales

La expectativa crece ante la jornada de este domingo en el Hipódromo La Rinconada. El programa oficial ofrece 11 competencias de alto nivel, entre las que destaca una Condicional Especial y la presencia de ejemplares de jerarquía internacional. Además, el óvalo de Coche recibe nuevamente la visita del fusta argentino Juan Pablo Paoloni, figura central de la reunión.

El foco de atención se posa sobre la décima carrera, quinta válida del 5y6, pautada para las 5:10 de la tarde. En un lote de 10 aspirantes sobre una distancia de 1.100 metros, destaca el estreno de la importada Keep On Rockin (USA). La yegua lucirá el número seis en su mandil, contará con la monta de Jonathan Nava y el entrenamiento de Gabriel Márquez.

Un pedigree de Grado 1

Esta zaina de seis años posee un linaje que justifica el interés de la cátedra. Es hija de Ride On Curlin, semental con una producción superior a los $750.000. El padre de la debutante destacó en las pruebas de la Triple Corona estadounidense, donde obtuvo el segundo lugar en el Preakness Stakes (Gr.1) de 2014 en el óvalo de Pimlico.

Su línea materna no se queda atrás. Su madre, Rockaroundthedock, registró una campaña de 10 triunfos en 22 salidas a través de los principales circuitos de Estados Unidos, tales como Delaware Park, Tampa Bay y Monmouth Park. Por su parte, el abuelo materno Rockport Harbor fue un corredor de élite con victorias en los clásicos Nashua Stakes (Gr.3) y Remsen Stakes (Gr.2) en Aqueduct y Essex Handicap (Gr3) en Oaklawn Park.

Estadísticas y yuntas: La Rinconada

El debut de Keep On Rockin marca un reto para sus conexiones. El jinete Jonathan Nava busca romper una racha negativa, pues no visita el recinto de ganadores desde el 11 de agosto de 2024.

Sin embargo, el respaldo técnico corre por cuenta de Gabriel Márquez, preparador con números sólidos en este tipo de compromisos. Márquez posee una efectividad del 20% al momento de debutar ejemplares en el país (con un récord de 10 victorias en 51 intentos). Aunque la yegua posee campaña previa en el exterior, esta será su primera actuación en territorio venezolano, un factor determinante para el análisis del 5y6 nacional.

Trabajo: La Rinconada Carreras 5y6

Su más reciente trabajo desde que arribó a La Rinconada fue el pasado 14 de febrero donde con la monta del mismo Nava E/P 17,4 33,3 48 (600) 62,2/77,3// 2V, recta de enfrente, cómodo con remate de 14,2. De acuerdo a lo publicado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).