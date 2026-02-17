Camino al Kentucky Oaks: Esta semana Turfway Park y Meydan se visten de gala con dos carreras de primer orden

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana continúan las carreras que otorgan puntos camino hacia el Kentucky Oaks (G1), la prueba más importante para potras de 3 años que se corre en Estados Unidos, con una bolsa de $2 millones de dólares.

Esta semana, los escenarios dispuestos a recibir a las potras de segundo año en carrera serán el hipódromo de Turfway Park y el hipódromo de Meydan, que ofrecen puntos en una escala de 20-10-6-4-2 y 50-25-15-10-5 del primero al quinto lugar, respectivamente.

Turfway Park: El Cincinnati Trophy recibe a 11 potras para los $175,00 en premios

Este viernes 20 de los corrientes hl hipódromo de Turfway Park, ubicado en Florence, Kentucky, tendrá una cartelera de diez competencias, que incluye el Cincinnati Trophy Stakes de $175,000 en una milla en pista sintética, para potras de tres años que tendrá un grupo de 11 inscritas. A pesar de los severos días gélidos durante los últimos días, la jornada del viernes no sufrirán modificación.

Entre este grupo destaca la invicta Map of the Moon, ganadora del Gowell Stakes en Turfway Park el 1 de enero, y antes el Stewart Manor en Aqueduct, para el entrenador Kelsey Danner. Llevará la monta de Víctor Carrasco. Esta prueba otorga 20-10-6-4-2 a las cinco primeras clasificadas.

Meydan Racecourse: UAE Oaks G3 se corre el viernes

El UAE Oaks G3, en distancia de 1,900 metros es la única competencia que forma parte del Camino Euro/Medio Oriente, exclusiva para potrancas de tres años que tienen aspiraciones de estar presente en el Kentucky Oaks (G1). Esta prueba ofrece una puntuación de 50-25-15-10-5 para las cinco primeras clasificadas. Se corre el viernes, dentro de un programa de ocho competencias, en el hipódromo de Meydan Racecourse, en Emiratos Árabes. Habrá revancha del Cocoa Beach Stakes entre Tjareed y Labwah.