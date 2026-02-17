¿El heredero del '9'? Mira las estadísticas de Gonzalo con el Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

El ascenso de Gonzalo García en el primer equipo del Real Madrid ha dejado de ser una sorpresa para convertirse en una realidad estadística.

A sus 21 años, el delantero canterano logró consolidarse bajo las órdenes de Xabi Alonso y ahora, de Álvaro Arbeloa, acumulando cifras que invitan a pensar en él como el heredero natural del dorsal "9".

Con 39 partidos disputados en el máximo nivel, el madrileño registra 11 goles y cuatro asistencias, unos números que avalan su impacto inmediato en la rotación blanca.

Le ganó el puesto a Endrick

Su irrupción ha sido tan determinante que alteró la planificación deportiva del club. Gonzalo se impusó en la competencia interna a Endrick, quien llegó con etiqueta de joven estrella pero no logró encontrar la regularidad deseada.

Esta situación forzó la salida del brasileño en calidad de cedido al Olympique de Lyon el pasado diciembre, con el objetivo de que sume los minutos que el canterano le ha arrebatado en la capital española.

La confianza del cuerpo técnico en Gonzalo se fundamenta no solo en su capacidad goleadora, sino en su polivalencia y madurez táctica. A diferencia de otros delanteros de área, ha demostrado ser capaz de asociarse con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, ofreciendo soluciones tanto de rematador puro como de apoyo en la creación.

El peso del dorsal '9'

Sus actuaciones en el Mundial de Clubes, donde fue máximo goleador con cuatro tantos, marcaron un antes y un después en su estatus dentro de la plantilla. Aunque el club ha sido cauteloso con las etiquetas, el hecho de que se le considere para heredar el peso ofensivo de leyendas como Benzema o Cristiano Ronaldo habla de su techo futbolístico.

El futuro del ataque madridista parece haber encontrado un equilibrio inesperado. Mientras Endrick busca recuperar su mejor versión en la Ligue 1, Gonzalo García sigue "derribando la puerta" de la titularidad a base de goles.

Solo el tiempo confirmará si el joven ariete tiene la consistencia necesaria para portar el "9" del Real Madrid de forma permanente, pero su primera temporada ya es historia viva de "La Fábrica".