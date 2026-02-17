Migbelis Castellanos muestra su tonificado cuerpo durante vacaciones tropicales

Suscríbete a nuestros canales

La conductora y Miss Venezuela 2013, Migbelis Castellanos, se fue con su esposo a vivir unos días de desconexión en Hawaii. La zuliana de 30 años aprovechó el paradisíaco lugar para tomarse unas fotografías increíbles, mostrando el cuerpazo que se gasta, tras la maternidad.

Migbelis luciendo radiante

Un traje de baño de dos piezas hizo su trabajo de envolver las curvas de la zuliana, quien fue top 10 en Miss Universo 2014 y Nuestra Belleza Latina 2018.

Castellanos dejó su cabello lejos de las tenazas, secador y laca, mostrándolo totalmente al natural, al igual que su rostro, destacando los intensos ojos verdes que posee.

“Así nos vemos de vacaciones en Hawaii. I love you mi corazón”, escribió en el post de amor, dedicado para su esposo, Jason Unanue.

Ambos posaron muy felices y sonrientes, sin la compañía de su pequeño hijo Caden, lo que demuestra que fue un viaje de puro amor y relajación solo para ellos dos.

Reto para Castellanos

La criolla que lleva años residenciada en Miami, Estados Unidos, estará el próximo jueves 19 de febrero en la ceremonia de Premio Lo Nuestro 2026.

La belleza estará en la conducción de la red carpet y liderando el pódcast oficial del evento, que cada año celebra lo mejor de la música latina en todo el mundo.

La gala que se hará Kaseya Center de Miami y transmitido por Univisión, tendrá a otros venezolanos como Chiquinquirá Delgado y Marko Música, siendo anfitriones.