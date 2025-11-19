Farándula

Migbelis Castellanos celebra que "Desiguales" se podrá ver en Venezuela

El show que se graba en Miami, llegará al país tras un año de estar al aire 

Por

Elvis González
Miércoles, 19 de noviembre de 2025 a las 01:14 pm
Migbelis Castellanos celebra que "Desiguales" se podrá ver en Venezuela
Animadoras de "Desiguales" / Cortesía
La conductora, modelo y exreina de belleza Migbelis Castellanos se encuentra brincando de la emoción por la noticia de que el programa “Desiguales” se podrá ver en Venezuela. Hace días se confirmó que el show que se transmite por Univisión, se podrá ver en el país a través de Venevisión.

Gran momento

En el show que Castellanos conduce con Nancy Álvarez, Karina Banda, Adamari López y Amara “La Negra”, se podrá disfrutar en todo el país en el horario de las diez de la noche.

El programa se ha destacado por la complicidad entre las conductas para abordar temas importantes como las relaciones en pareja, madres solteras, tratamientos estéticos, familia, infidelidades y el amor.

Para la Miss Venezuela y top 10 diez en Miss Universo 2014, es un momento único que su talento pueda transmitirse en la nación que la vio nacer y formarse como una profesional de la comunicación.

“Hoy vinimos celebrando por todo lo alto porque, adivinen, estoy contentísima de contarles que “Desiguales” llega a mi país, Venezuela”, comentó.

Fecha de estreno

La guapa rubia madre de un bebé llamado Caden, informó el horario para ver el show en todo el país.

“Sí, señores. A partir de este miércoles 19 de noviembre, a las 10 de la noche, van a poder ver “Desiguales” por la pantalla de Venevisión, nuestra familia crece y seguimos consolidándonos en Latinoamérica”, dijo.

