Adamari López hace sorprendente confesión sobre su vida sexual

Una vez más, la presentadora puertorriqueña, Adamari López, encendió las redes sociales con una confesión sobre su vida sexual que envuelve a su expareja, el bailarín Toni Costa.

En una nueva edición de su podcast-show "Ada y Chiqui De Show", la comunicadora compartió una experiencia de su vida con el padre de su hija Alaïa que sin duda quedará para la historia.

Adamari López y el deseo en su embarazo

Durante su intervención en el programa, Adamari confesó que mientras estaba embarazada de su hija Alaïa, vivió un episodio íntimo que definió como “¡buenísimo!” y del que no tuvo miedo en compartir detalles.

Reveló que ella y Toni se “metieron en el baño del hospital” al menos cuatro veces para tener relaciones sexuales, ante la mirada asombrada de otros pacientes, según sus propias palabras.

"En el baño del hospital, antes de dar a luz, por lo menos cuatro veces, ¡buenísimo! Me dio bastante, en México decían, ¡Pum Pum Arribototota!", expresó.

La conductora lo narró con una sonrisa cómplice y sin ocultar que ese deseo insaciable no fue algo aislado, sino que se vivió durante ese periodo tan vulnerable y especial.

La aventura en el baño

Esta no es la primera vez que la también actriz revela secretos de su intimidad con el bailarín español. En noviembre de 2024, recordó el deseo insaciable que experimentó en el embarazo.

“Cuando estaba en el baño de la habitación del hospital se me ocurría que yo quería, me daban deseos”, dijo. Posteriormente, resaltó que, después de haber nacido su hija, trabajó para recuperar el deseo sexual con su entonces pareja.