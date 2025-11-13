Farándula

Migbelis Castellanos con pronunciado escote en los Latin Grammy 2025

Talento, carisma y belleza impone la zuliana en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada 

Por

Elvis González
Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 07:38 pm
Migbelis Castellanos con pronunciado escote en los Latin Grammy 2025
Migbelis Castellanos / Cortesía
Migbelis Castellanos ha llegado a la alfombra roja de los Latin Grammy 2025. Con un ajustado vestido en color rojo, hace acto de presencia la Miss Venezuela 2013, muy sonriente para los fotógrafos desplegados por todo el recinto. 

Deslumbrando en Las Vegas 

La belleza de ojos claros, está llevando la transmisión principal disponible en todas las plataformas digitales de la gala, que celebra su edición número 26.

De nuevo Univisión confía en el talento de la conductora y Nuestra Belleza Latina 2018, para estar en la gala que es una de la más importantes de la música latina.

"En vivo desde la alfombra roja de los @latingrammys vayan a cualquier plataforma digital para que se enteren de los artistas que van a caminar por aquí. FACEBOOK, YOUTUBE, INSTAGRAM, TIKTOK y X en Univisión", ha escrito Castellanos en su perfil de Instagram. 

 

