Hijo de Migbelis Castellanos enamoró con este gesto al ser bautizado

El domingo 19 de octubre la Miss Venezuela 2013 Migbelis Castellanos bautizó a su pequeño hijo Caden. La zuliana conductora del show “Desiguales”, se mostró muy feliz en familia, cumpliendo con su pequeñito quien llegó al mundo este 2025.

Gran celebración de la madre

La belleza de exóticos ojos verdes, posteó en Instagram el momento que el retoño recibe la bendición del cura. Caden, mostró que heredó la personalidad chispeante y enérgica de su progenitora, ya que en toda la ceremonia estuvo soltando carcajadas.

“Una nueva creación de Dios”, escribió Migbelis en Instagram, despertando múltiples comentarios de cariño para su primer hijo, por la atención que tenía con el cura, quien se mostró muy emocionado por la enorme e ingenua sonrisa del bebé.

Jason Unanue, esposo de Migbelis y padre del bebecito, estuvo pendiente todo el tiempo de la ceremonia, riendo al ver a su pequeño tan emocionado por recibir la bendición de Dios.

Comentarios de amor

Los 1,7 millones de seguidores de Castellano no tardaron en llenar el post de amor, para ella y su bebé.

María Gabriela Isler, Viviana Gibelli, Francisca Lachapel, Lili Estefan, María Celeste Arrarás, Aleyda Ortiz e Inés María Calero, comentaron.