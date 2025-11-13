Latin Grammy 2025: Kerly Ruiz llega a la alfombra roja

Suscríbete a nuestros canales

La conductora y modelo venezolana Kerly Ruiz ha llegado a la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2025. La belleza luce un ajustado vestido de la diseñadora Karina García, que envuelve a la perfección su silueta.

Una belleza

La conductora de “Siéntese Quien Pueda”, ha posteado en Instagram un video posando muy radiante en la red carpet con un maquillaje suave y ondas.

“Noche de alfombra en Las Vegas. Latin Grammy”, ha escrito en la publicación que ha despertado comentarios de halagos por lo bien que luce para la edición número 26 de los premios.