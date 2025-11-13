Farándula

Latin Grammy 2025: Kerly Ruiz llega a la alfombra roja

La belleza luce sensual y deslumbrante en la celebración musical 

Por

Elvis González
Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 07:20 pm
Latin Grammy 2025: Kerly Ruiz llega a la alfombra roja
Kerly Ruiz / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

La conductora y modelo venezolana Kerly Ruiz ha llegado a la alfombra roja de los premios Latin Grammy 2025. La belleza luce un ajustado vestido de la diseñadora Karina García, que envuelve a la perfección su silueta.

NOTAS RELACIONADAS

Una belleza 

La conductora de “Siéntese Quien Pueda”, ha posteado en Instagram un video posando muy radiante en la red carpet con un maquillaje suave y ondas.

“Noche de alfombra en Las Vegas. Latin Grammy”, ha escrito en la publicación que ha despertado comentarios de halagos por lo bien que luce para la edición número 26 de los premios.

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo LVBP UEFA Baseball United
Jueves 13 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula