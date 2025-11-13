Farándula

"Veneka" gana Latin Grammy 2025: Erika de la Vega ofrece el discurso

Un momento único se ha vivido en el escenario MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada 

Por

Elvis González
Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 06:53 pm
"Veneka" gana Latin Grammy 2025: Erika de la Vega ofrece el discurso
Latin Grammy 2025 / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

Venezuela se hace presente en los Latin Grammy 2025 con la victoria de Rawayana y Akapellah en la categoría de Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana, con el tema “Veneka”.

NOTAS RELACIONADAS

La conductora Erika de la Vega, es quien ha subido con los artistas al escenario para el discurso de agradecimiento, resaltando la fuerza, poder y talentos de los venezolanos en la música latina. 

Fue el 21 de octubre de 2024 que se estrenó la canción, que es una propuesta que fusiona beats electrónicos con la identidad caribeña. Un tema totalmente pegajoso y que tiene mucha reproducciones en las plataformas 2.0.

"Quiero agradecer a la academia por haber reconocido a Rawayana y Akapellah, ya que en la canción transforman con mucha magia una palabra peyorativa, a resiliencia y fortaleza", dijo Erika con gran felicidad en el escenario más importante de la música latina.  

Un momento que deja a Venezuela vibrando en alto a Venezuela en la ceremonia que dentro de poco comienza. 

 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo LVBP UEFA Baseball United
Jueves 13 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula