"Veneka" gana Latin Grammy 2025: Erika de la Vega ofrece el discurso

Venezuela se hace presente en los Latin Grammy 2025 con la victoria de Rawayana y Akapellah en la categoría de Mejor Interpretación Urbana/Fusión Urbana, con el tema “Veneka”.

La conductora Erika de la Vega, es quien ha subido con los artistas al escenario para el discurso de agradecimiento, resaltando la fuerza, poder y talentos de los venezolanos en la música latina.

Fue el 21 de octubre de 2024 que se estrenó la canción, que es una propuesta que fusiona beats electrónicos con la identidad caribeña. Un tema totalmente pegajoso y que tiene mucha reproducciones en las plataformas 2.0.

"Quiero agradecer a la academia por haber reconocido a Rawayana y Akapellah, ya que en la canción transforman con mucha magia una palabra peyorativa, a resiliencia y fortaleza", dijo Erika con gran felicidad en el escenario más importante de la música latina.

Un momento que deja a Venezuela vibrando en alto a Venezuela en la ceremonia que dentro de poco comienza.