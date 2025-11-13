Latin Grammy 2025: Akapellah representando a Venezuela con orgullo

El rapero venezolano Pedro Elías Aquino Cova conocido por su nombre artístico Akapellah, se ha hecho sentir en la ceremonia previa de los Latin Grammy 2025, que se realiza ahora en Las Vegas, Nevadas.
Presencia en el escenario
El artista hizo acto de presencia en el escenario con un estilo urbano y casual, gritando con mucho orgullo al público “Que viva Venezuela”.
Akapellah estuvo compartiendo tarima con el argentino Trueno, interpretando el pegajoso tema “Parriba” estrenado este 2025.
El público no dudo en gritar y aplaudir al nacido 16 de noviembre de 1991, quien en la ceremonia de este 2025 está nominado en dos categorías, la de Mejor canción Rap/Hip Hop y Mejor intérprete de música electrónica latina, con la canción “VENEKA” junto a RAWAYANA.