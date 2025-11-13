Farándula

Latin Grammy 2025: Akapellah representando a Venezuela con orgullo

El tricolor nacional se hizo sentir con el artista sobre el escenario 

Por

Elvis González
Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 05:28 pm
Latin Grammy 2025: Akapellah representando a Venezuela con orgullo
Akapellah / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El rapero venezolano Pedro Elías Aquino Cova conocido por su nombre artístico Akapellah, se ha hecho sentir en la ceremonia previa de los Latin Grammy 2025, que se realiza ahora en Las Vegas, Nevadas.

NOTAS RELACIONADAS

Presencia en el escenario

El artista hizo acto de presencia en el escenario con un estilo urbano y casual, gritando con mucho orgullo al público “Que viva Venezuela”.

Akapellah estuvo compartiendo tarima con el argentino Trueno, interpretando el pegajoso tema “Parriba” estrenado este 2025.

El público no dudo en gritar y aplaudir al nacido 16 de noviembre de 1991, quien en la ceremonia de este 2025 está nominado en dos categorías, la de Mejor canción Rap/Hip Hop y Mejor intérprete de música electrónica latina, con la canción “VENEKA” junto a RAWAYANA.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La vinotinto Venezuela
Jueves 13 de Noviembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula