Latin Grammy 2025: horarios y dónde ver los premios en vivo

Suscríbete a nuestros canales

Falta un día para la 26ª edición de los Latin Grammy, una ceremonia que reconoce a lo mejor de la música latina en el último año. Será este jueves 13 de noviembre que la Academia Latina de la Grabación celebra un año más.

Desde el imponente MGM Grand Garden Arena, de Las Vegas, los artistas más grandes se darán cita para competir en las distintas categorías. Este año, la conducción está en manos de Roselyn Sánchez y Maluma, quien debuta como anfitrión.

Para entretener la vela se han confirmado las actuaciones de Bad Bunny, Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso, Pepe Aguilar, Marco Antonio Solís, Gloria Estefan, Alejandro Sanz, Los Tigres del Norte, Christian Nodal, Morat, Nathy Peluso, y muchos más.

¿Dónde ver los Latin Grammy?

A pocas horas de llevarse a cabo una edición más de los prestigiosos premios, muchos se preguntan ¿dónde ver los Latin Grammy 2025?.

TelevisaUnivision transmitirá para Estados Unidos, mientras que, para Latinoamérica podrá disfrutarse por la pantalla de TNT y en streaming a través de HBO Max.

Horarios de los Latin Grammy para Latinoamérica