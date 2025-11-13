Latin Grammy 2025: Dónde y a qué hora ver la premiación en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

En pocas horas comenzará en vivo desde Las Vegas, Nevada, una nueva edición de los Latin Grammy 2025. Un evento musical que reunirá en un mismo recinto a grandes exponentes de la música latina en el mundo como Maluma, Yandel, Karol G, Marco Antonio Solís, Bad Bunny, Rauw Alejandro, entre otros.

Transmisión en Venezuela

La gala musical se podrá disfrutar en Venezuela a través de la señal de Venevisión, a partir de las ocho de la noche y con la animación de Katherine Coll y Nieves Soteldo.

El canal de la colina transmitirá todas las emociones de los Latin Grammy, que en su edición número 26 tiene a varios venezolanos nominados como Joaquina, Elena Rose, Rawayana, Lasso, Gustavo Dudamel, Akapellah, Alleh y Yorghaky, C4 Trío, Big Soto y Manuel Lara.

Además, en la conducción en Las Vegas, estarán presentes Chiquinquirá Delgado, Migbelis Castellanos y Marko Música, para la conducción.

Todo el país se encuentra ligándola que un criollo se alce con el ansiado gramófono de oro.