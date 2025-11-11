Sergio Ramos directo a los Latin Grammy 2025: ¿Qué hará el futbolista?

Suscríbete a nuestros canales

El histórico defensa español, Sergio Ramos, actualmente en los Rayados de Monterrey, sigue sumándole éxitos a su carrera como artista y ahora se une al excelso staff de animadores que dirá presente en los Latin Grammy 2025 este jueves 13 de noviembre.

En las redes sociales de la Academia Latina de la Grabación, anunciaron oficialmente al futbolista como presentador en la gala celebrada en Las Vegas, aunque esto podría afectarle en sus concentraciones con el equipo.

La ausencia de Sergio Ramos en Rayados

Su participación en los Latin Grammy 2025 podría parecer algo anecdótico, pero, el punto de inflexión llega cuando se informa que esa aparición coincide con fechas cercanas al reinicio competitivo del equipo rumbo a la Liguilla del Liga MX del Apertura 2025.

Aunque desde la directiva se ha señalado que no implicaría una interferencia deportiva, el hecho de que Ramos esté fuera de México y bajo los focos del entretenimiento abre una pequeña grieta de riesgo para el cuadro regiomontano.

El escenario de los Rayados

Durante el receso por fecha FIFA, la Liga MX tiene una “ventana” que facilita este tipo de actividades externas para los jugadores.

En el caso de Rayados, su próximo partido está programado para el 27 de noviembre ante el Club América en los Cuartos de Final, lo que permite que la gala de los Latin Grammy no choque directamente con una jornada oficial.

Sin embargo, el escenario no es tan sencillo, pues, la preparación para la fase decisiva implica intensidad, concentración, recuperación y estrategia. Un desvío por glamur o espectáculo, puede marcar la diferencia en el rendimiento.

Desde su llegada a Monterrey, Ramos ha sido tratado como una “pieza de lujo”, no sólo por su talento en defensa, sino por su liderazgo, su palmarés y su capacidad de atraer atención. Ahora, su incursión como presentador en los Latin Grammy fortalece esa faceta de “celebridad deportiva”.