El tatuaje de Sergio Ramos que lo conecta con Venezuela (+Imágenes)

Solo hace falta echar un vistazo a la pierna derecha del futbolista español, Sergio Ramos, para ver una silueta que resulta familiar para los venezolanos. ¡Sí, es la Virgen del Valle!

Esta imagen, tan querida por muchos criollos como patrona del oriente del país y protectora de los pescadores, ha despertado una verdadera ola de curiosidad y debate en redes sociales sobre la razón por la que el defensa tiene esta imagen en su pierna.

¿Por qué Sergio Ramos se tatuó la Virgen del Valle?

Aunque hasta ahora Ramos no ha explicado públicamente el motivo por el que se tatuó a la virgencita y, tampoco ha dado detalles de su devoción mariana, en internet se consiguió la razón por la que la lleva plasmada en su piel.

Tal como muchos imaginaron, la clave está en su tierra natal. En este sentido, el tatuaje no tiene que ver con Venezuela sino con Écija, en Sevilla, donde la Virgen del Valle también es venerada como patronal local, tal como en Venezuela especialmente en la Isla de Margarita.

Cabe recordar que, el actual jugador del CF Monterrey en México es andaluz y, esta devoción podría ser simplemente una manera de honrar a sus raíces. Por lo tanto, pese a que la imagen haya sido en honor a sus creencias españolas, es un detalle que siempre lo conectará con nuestro país.

Historia que cruza mares y siglos

La Virgen del Valle tiene un linaje fascinante. En 1526, una imagen llegó desde España a Cubagua (Nueva Cádiz), y tras un devastador huracán en 1542, fue trasladada al Valle del Espíritu Santo, en la isla de Margarita, donde aún permanece el santuario que hoy miles de fieles visitan.

La festividad en Venezuela y Sevilla se celebra cada 8 de septiembre, con una devoción especialmente viva entre los pescadores y comunidades costeras, con procesiones, música y plegarias llenas de fervor.

Por otro lado, en Écija se venera a la Virgen del Valle desde siglos atrás. La devoción llegó con migrantes que llevaron sus creencias al Nuevo Mundo, lo que explica la presencia de esta advocación tanto en España como en Venezuela.