Festividad de la Virgen del Valle de 2025: Así se preparan los devotos para la celebración

La Arquidiócesis de Nueva Esparta inició las celebraciones litúrgicas relacionadas con la Festividad de la Virgen del Valle; Patrona de Oriente, de los Pescadores y de la Armada Nacional. A media noche, se llevó a cabo la primera misa en el Valle del Espíritu Santo y estuvo presidida por el presbítero Alexander Díaz Zabala de la parroquia San Pedro de Coche.

A las 5:00 am se realizó la solemne Eucaristía de la Aurora, que contó con una gran asistencia y estuvo presidida por el Presbítero Andrés Villaroel. Luego, a las 8:00 am se desarrolló la Eucaristía Pontifical, presidida por el nuncio apostólico, monseñor Alberto Ortega Martín. Más de 4.000 devotos asistieron a la jornada de fe y esperanza de una de las advocaciones marianas predilectas de los venezolanos.

Durante la homilía, fue exaltado el mensaje de María que invita a superar las vicisitudes y mantener firme la voluntad. “Su ejemplo nos recuerda que el plan de Dios es mayor que el nuestro y que, su voluntad, aunque a veces incomprensible, está impregnada de amor y salvación”, expresó Ortega.

Estas actividades están enmarcadas en el Año Jubilar, decretado por el Papa Francisco y tienen como finalidad la renovación cristiana. Además, las autoridades eclesiásticas han difundido una variedad de actos para garantizar la máxima participación de los feligreses:

5:00 pm: Será la procesión de la Imagen Sagrada, en la Plaza Santiago Mariño.

6:00 pm: Eucaristía de la Natividad de la Virgen del Valle, en el estacionamiento de la parroquia y estará presidida por Monseñor Carlos Cabezas.

Actos conmemorativos en Caracas

Los devotos que se encuentren en la ciudad capital podrán asistir a los actos conmemorativos en la parroquia Nuestra Señora del Valle, en Vista Alegre. La programación contempla las siguientes actividades: