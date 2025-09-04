Así se vio la Bajada de la Virgen del Valle 2025 (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 2 de septiembre, miles de fieles congregados en la Basílica de Nuestra Señora del Valle en la Isla de Margarita visualizaron la “Bajada de la Virgen”, uno de los actos solemnes que anticipa la Festividad de la Patrona de Oriente. La eucaristía estuvo presidida por Monseñor Fernando José Castro Aguayo, quién envió un mensaje de reflexión para los presentes y exhortó a “resaltar el carácter religioso de estos días”.

En esta ocasión, la Sagrada Imagen lució un vestido de alta costura donado por Yaneth Elarba, de Maturín; como promesa por otorgarle sanación a su hijo después de un trasplante de riñón. El diseño estuvo a cargo de Nidal Nouaihed, quien realizó una pieza finamente bordada con cristales.

Los detalles

Durante la velada, la Basílica fue iluminada con proyecciones alusivas a la Señora del Valle del Espíritu Santo, captando la atención de los presentes. A las 7:50 pm, inició el acto para rendirle honores y agradecer por las bendiciones recibidas.

La jornada fusionó lo tradicional con lo moderno, marcando el comienzo de la programación de la Festividad de la Virgen del Valle 2025.

Actividades por la Natividad de la Virgen del Valle

A continuación, te detallamos las actividades de la Natividad de la Virgen del Valle 2025:

Peregrinación de la Parroquia San Pedro de Coche: Desde las 12:00 am, será presidida por el Presbítero Marlon Alexander Díaz Zabala.

Solemne Eucaristía de la Juventud: A partir de las 2:30 a.m. Presidida por el Presbítero Sergio Luis Rojas Rojas.

Solemne Eucaristía de la Aurora: Desde las 5:00 pm. Presidida por el Presbítero Andrés José Villaroel Rivero.

Solemne eucaristía pontifical: A las 8:00 am y estará presidida por el Monseñor Alberto Ortega, Nuncio Apostólico de Venezuela.

Bajo el lema “María peregrina de la esperanza”, la Iglesia Católica exalta un mensaje de fe y esperanza dada la celebración del 500 Aniversario de la llegada de la Virgen del Valle a la isla de Cubagua en 1520; para venerar a una de las advocaciones marianas predilectas de los venezolanos que se arraigado a la identidad cultural.