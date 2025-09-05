|1
|Entradas
|TOR
|NYY
|1º
|Bo Bichette pega doble (43) con línea a jardinero izquierdo Cody Bellinger. Vladimir Guerrero Jr. anota.
|1
|0
|1º
|Nathan Lukes pega sencillo con línea a jardinero derecho Aaron Judge. Bo Bichette anota Daulton Varsho anota Alejandro Kirk a 2da.
|3
|0
|2º
|Bo Bichette out con elevado de sacrificio a jardinero central Trent Grisham. George Springer anota Addison Barger a 3ra.
|4
|0
|2º
|Giancarlo Stanton batea jonrón (19) con elevado entre los jardines izquierdo y central.
|4
|1
|5º
|Vladimir Guerrero Jr. batea jonrón (23) con elevado entre los jardines derecho y central.
|5
|1
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|G. Springer DH
|3-0
|1
|0
|0
|.304
|A. Barger RF
|3-0
|0
|0
|0
|.249
|V. Guerrero Jr. 1B
|4-3
|2
|1
|1
|.296
|B. Bichette SS
|3-3
|1
|0
|2
|.311
|D. Varsho CF
|4-1
|1
|0
|0
|.239
|A. Kirk C
|2-0
|0
|0
|0
|.297
|N. Lukes LF
|3-1
|0
|0
|2
|.254
|E. Clement 3B
|3-0
|0
|0
|0
|.273
|A. Giménez 2B
|3-0
|0
|0
|0
|.217
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Kevin Gausman
|6.1
|1
|2
|4
|74-48
|3.66
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|T. Grisham CF
|3-0
|0
|0
|0
|.245
|B. Rice C
|3-0
|0
|0
|0
|.243
|A. Judge RF
|3-1
|0
|0
|0
|.322
|C. Bellinger LF
|3-0
|0
|0
|0
|.276
|G. Stanton DH
|2-1
|1
|1
|1
|.285
|J. Chisholm Jr. 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.240
|P. Goldschmidt 1B
|2-0
|0
|0
|0
|.278
|R. McMahon 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.223
|J. Caballero SS
|2-0
|0
|0
|0
|.228
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Cam Schlittler
|1.2
|4
|5
|2
|66-46
|3.24
|Ryan Yarbrough
|5.1
|1
|3
|3
|73-52
|3.71
|
Toronto
|
NY Yankees
|8
|H
|2
|1
|HR
|1
|12
|TB
|5
|6
|DEB
|1
|
Toronto
|
NY Yankees
|4
|K
|5
|48
|ST
|98
|2
|H
|8
|1
|BB
|2
|
Toronto
|
NY Yankees
|8
|H
|2
|1
|HR
|1
|12
|TB
|5
|6
|DEB
|1
|
Toronto
|
NY Yankees
|4
|K
|5
|48
|ST
|98
|2
|H
|8
|1
|BB
|2
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Blue Jays
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|-
|5
|8
|0
|Yankees
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|-
|1
|2
|0
