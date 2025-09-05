Play by Play

Play by Play

WSH 5
CHC 11


NYM 5
CIN 4
B: 0
S: 0
O: 2
CWS 7
DET 5
B: 0
S: 0
O: 1
MIL 5
PIT 2
B: 2
S: 2
O: 1
LAD 1
BAL 1
B: 0
S: 0
O: 2
TOR 5
NYY 1
B: 0
S: 0
O: 1
PHI 9
MIA 1
B: 1
S: 1
O: 0
SEA 1
ATL 1
B: 2
S: 2
O: 3
CLE 5
TB 0
B: 0
S: 0
O: 0
MIN 1
KC 2
B: 1
S: 2
O: 2
HOU 1
TEX 3
B: 0
S: 0
O: 0
SF 6
STL 0
B: 1
S: 0
O: 3
SD 0
COL 0
B: 2
S: 2
O: 0
Warmup
ATH 0
LAA 0
Pre-Game
BOS 0
AZ 0

TOR
81-59 (.579)
5
Baja 7th 1 out
1

NYY
78-62 (.557)
Giancarlo Stanton

AL BATE

Giancarlo Stanton (DH)
2 - 1
Kevin Gausman

LANZA

Kevin Gausman
6.1 IP, 1 CL, 4 K, 74 NP
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
 
en bases: 1B: Cody Bellinger 2B: Base vacía 3B: Base vacía
Sin lanzamientos
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
3 1 0 0 1 0 0 - - 5 8 0
0 1 0 0 0 0 - - 1 2 0
Entradas TOR NYY
Bo Bichette pega doble (43) con línea a jardinero izquierdo Cody Bellinger. Vladimir Guerrero Jr. anota. 1 0
Nathan Lukes pega sencillo con línea a jardinero derecho Aaron Judge. Bo Bichette anota Daulton Varsho anota Alejandro Kirk a 2da. 3 0
Bo Bichette out con elevado de sacrificio a jardinero central Trent Grisham. George Springer anota Addison Barger a 3ra. 4 0
Giancarlo Stanton batea jonrón (19) con elevado entre los jardines izquierdo y central. 4 1
Vladimir Guerrero Jr. batea jonrón (23) con elevado entre los jardines derecho y central. 5 1
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
G. Springer DH 3-0 1 0 0 .304
A. Barger RF 3-0 0 0 0 .249
V. Guerrero Jr. 1B 4-3 2 1 1 .296
B. Bichette SS 3-3 1 0 2 .311
D. Varsho CF 4-1 1 0 0 .239
A. Kirk C 2-0 0 0 0 .297
N. Lukes LF 3-1 0 0 2 .254
E. Clement 3B 3-0 0 0 0 .273
A. Giménez 2B 3-0 0 0 0 .217




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Kevin Gausman 6.1 1 2 4 74-48 3.66
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Grisham CF 3-0 0 0 0 .245
B. Rice C 3-0 0 0 0 .243
A. Judge RF 3-1 0 0 0 .322
C. Bellinger LF 3-0 0 0 0 .276
G. Stanton DH 2-1 1 1 1 .285
J. Chisholm Jr. 2B 2-0 0 0 0 .240
P. Goldschmidt 1B 2-0 0 0 0 .278
R. McMahon 3B 1-0 0 0 0 .223
J. Caballero SS 2-0 0 0 0 .228




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Cam Schlittler 1.2 4 5 2 66-46 3.24
Ryan Yarbrough 5.1 1 3 3 73-52 3.71

Toronto
NY Yankees
8 H 2
1 HR 1
12 TB 5
6 DEB 1

Toronto
NY Yankees
4 K 5
48 ST 98
2 H 8
1 BB 2
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 81 59 .579 - W2
Yankees 78 62 .557 3.0 W1
Red Sox 78 63 .553 3.5 L1
Rays 71 69 .507 10.0 W7
Orioles 64 76 .457 17.0 W3
Probabilidad de ganar
93.4 %
7 parte baja
(B:0 S:0 O:1)

Toronto 5 - 1 NY Yankees
Datos del encuentro
Estadio: Yankee Stadium
Localidad: Bronx, New York
El clima: Partly Cloudy, 79 ºF
Capacidad / Entradas vendidas: 47.309 / 46.055
Árbitros:
Home Plate: Alex MacKay
1era base: Alan Porter
2da base: Jim Wolf
3era base: Tom Hanahan
