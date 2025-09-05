¡Atención! Ha sido retirado uno de los datos más corridos de las carreras no válidas en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La programación de la reunión 34 contará con un total de 12 carreras. El evento, que se celebrará este domingo 7 de septiembre en el hipódromo La Rinconada, marca el inicio del tercer y último meeting de la temporada. El clarín sonará a la 1:00 p.m. para dar inicio a una emocionante jornada de competencias.

Este viernes 5 de septiembre, el Instituto Nacional de Hipódromos (@OficialINH) anunció a través de sus redes sociales el retiro de dos ejemplares más de la reunión 34. Con estas dos bajas, ya son cuatro los caballos que no participarán en la jornada de carreras de este domingo.

Razones del retiro: La Rinconada Carreras No válidas

Por medio de la información del INH, el motivo del retiro del pupilo del entrenador Ismael Paredes Tota es por Cólico.

El retiro del ejemplar es una noticia importante, ya que iba a participar como un "dato" con altas posibilidades de ganar. Su jinete, el profesional Kelvin Perfecto, tenía una gran oportunidad de vencer al principal favorito de la carrera.

El castaño de ocho años, tiene récord de 54 actuaciones para tres triunfos y su más reciente participación arribó en la quinta casilla a tan solo ocho cuerpos del ganador Paradigma.