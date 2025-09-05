Conoce los nuevos cambios de montas que se producen en la reunión 34 de este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 7 de septiembre, el hipódromo La Rinconada inicia el tercer meeting de la temporada 2025 con la trigésima cuarta reunión. La jornada ofrece una programación de 12 competencias sin pruebas selectivas y presenta un gran atractivo para los apostadores: el 5y6 nacional, que garantiza un importante premio de $1.250.000 para el cuadro único de seis aciertos.

Cambios de montas: R34 La Rinconada Datos Hípicos

En la tercera carrera que fue reservada para caballos nacionales e importados de seis y más años, ganadores de dos y tres carreras, el ejemplar El Trueno (número 7) presentado por Henry Trujillo, fue inscrito para correr con el jinete profesional Álvaro Finol y de acuerdo con la información del INH ahora será guiado por el jinete Maykor Ibarra.

Mientras que, en la séptima carrera de la jornada o primera válida para el 5y6 nacional, que fue reservada para yeguas nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadoras Reina Makunaima (número 4) del entrenador Carlos Rodelli, fue inscrita nuevamente con el jinete Álvaro Finol y de acuerdo con lo publicado por las plataformas digitales del INH ahora será guiado por el jinete Johan Aranguren.

Por último, en la novena de la jornada, tercera válida para el juego de las mayorías, es para yeguas nacionales e importadas de 4 y más años, debutantes o no ganadoras. La castaña Miss Billion (número 3) fue inscrita para ser conducida por Yonathan León, sin embargo será guiada por el látigo Deyker Acosta.