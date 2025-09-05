Con la mira en el podio: El objetivo de Larry Mejías en La Rinconada (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El jinete Larry Mejías conversó en exclusiva con Meridiano Web y analizó sus próximos compromisos en la arena de La Rinconada. Durante la sesión de ejercicios de este viernes, el experimentado jinete evaluó sus dos montas para la jornada, y mostró optimismo sobre sus posibilidades.

Nueva victoria: La Rinconada Tercer Meeting Larry Mejías

Mejías aprovechó la mañana de traqueos para ajustar los últimos detalles con sus ejemplares. En un momento de la jornada, el jinete se detuvo y ofreció a los periodistas de Meridiano Web su visión detallada de cada una de sus montas, donde destacó el estado físico y las probabilidades de cada caballo. Sus comentarios reflejan la dedicación y el conocimiento que pone en cada carrera, que sin lugar a duda busca siempre el mejor resultado.

“Buenos días, le envió un cordial saludo y muchas bendiciones a toda esa afición que no sigue semana tras semana en el hipódromo La Rinconada”

Larry nuevamente eres parte del ciclo de entrevistas y tu primera monta es con el ejemplar El de Barrios del trainer Dotwing Fernández. ¿Qué nos puedes decir?

-Este caballo viene a su reaparecida, y viene con buenos ejercicios por tal motivo esperamos que esta carrera le caiga de la mejor forma.

Luego en la carrera de los acumulados repites la monta de la veloz Gran Marisela del trainer Yorvis Villamizar.

-Esta es una carrera que considero bastante pareja y la nuestra lo esta haciendo bien. Esperamos Dios mediante que todo se desenvuelva de la mejor manera y podamos alcanzar la victoria.