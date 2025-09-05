Jesús Romero Rojas: “Solventamos detalles y cuidado con la atropellada de este ejemplar para la R34” (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Con el inicio del tercer meeting del año, el hipódromo La Rinconada recibe a los protagonistas de la hípica. El entrenador Jesús Romero Rojas es uno de ellos. El nativo de Punto Fijo, estado Falcón, dirá presente en la reunión 34 con una importante representación de tres ejemplares.

Entrevista en vivo: Jesús Romero Rojas ejemplar atropellador Reunión 34 La Rinconada

Romero Rojas se reunió este viernes con Meridiano Web para ofrecer un vistazo a su preparación. El estratega analizó su planificación para el fin de semana, con la finalidad de revelar detalles sobre la condición de cada uno de sus presentados en la jornada dominical.

Su percepción siempre es indispensable para los aficionados y nuestros lectores hípicos que conozcan estos detalles al momento de sellar el cuadro.

Trainer Jesús gracias por aceptar la entrevista. Tendrá tres presentados para esta jornada dominical. Comienza en la tercera carrera con el ejemplar Dumpling ¿Qué nos puede decir?

-Este ejemplar viene de un buen segundo, para esta ocasión anda muy bien. Se le ha corregido sus problemas en la partida ya que tiende a retrasar un poco y que lo hace quedarse retirado del lote.

Para esta ocasión estimamos que corra más cerca y gracias a su atropellada esperamos decidir la carrera.

Luego en la carrera de cierre, sexta válida para de presentadas Reina de Vela y Prioritise.

-Ambas yeguas andan muy bien, sus ajustes son buenos y les recomiendo que no la dejen por fuera de sus combinaciones que esperamos decidir con ambas.

Un saludo a toda la afición, en especial a la de la península de Paraguaná. Aquí seguimos, trabajando por el hipismo, un deporte muy bonito