Russell Westbrook: la Leyenda del triple-doble que trasciende franquicias

El dato es una proeza de consistencia que muy pocos jugadores en la historia de la liga, incluso entre los más prolíficos, podrían igualar, dado que involucra adaptarse y sobresalir rápidamente en múltiples sistemas de juego.
Récord global
Westbrook no es ajeno a romper récords. Actualmente, es el líder histórico de la NBA en triples-dobles totales, superando la marca que mantuvo Oscar Robertson por décadas. Su capacidad para generar cifras de dos dígitos en puntos, rebotes y asistencias es el sello distintivo de su carrera.
El contexto de su dominio en cada franquicia es notable:
-
En el Oklahoma City Thunder (OKC), fue donde desarrolló su carrera y tuvo su apogeo, estableciendo el récord de triples-dobles en una sola temporada (42) y convirtiéndose en el único jugador en la historia en promediar un triple-doble en cuatro temporadas diferentes. Westbrook ocupa el primer lugar histórico de la franquicia en esta categoría.
-
En los Washington Wizards (WAS), a pesar de jugar solo una temporada, su rendimiento fue tan explosivo, promediando de nuevo un triple-doble y llevando al equipo a los Playoffs, que se consolidó en el primer lugar histórico de triples-dobles de la franquicia.
-
Su breve paso por los Houston Rockets (HOU) fue lo suficientemente impactante para colocarlo en el tercer lugar de triples-dobles de la franquicia.
-
A pesar de las críticas a su rol, Westbrook logró 14 triples-dobles en su tiempo con Los Ángeles Lakers (LAL), asegurando el sexto lugar histórico y superando a varias leyendas de la organización.
-
En los Denver Nuggets (DEN), su paso reciente fue breve, pero logró su triple-doble número 200 de su carrera, lo que fue suficiente para asegurar un puesto en el Top 5 de la franquicia, incluso jugando junto al big man Nikola Jokic.
-
En los Los Ángeles Clippers (LAC) y los Sacramento Kings (SAC), Westbrook, en roles quizás menos enfocados en estadísticas de volumen (incluyendo su rol como suplente en los Clippers y su última etapa en los Kings), sigue sumando y se ha colocado en el noveno lugar histórico de triples-dobles de ambas franquicias.
El hecho de que Westbrook encabece las listas en OKC y Washington, y se mantenga en el Top 10 en equipos con roles muy distintos (como Laker, Nugget o Clipper), solo consolida su reputación como un fenómeno estadístico sin precedentes en el baloncesto moderno.