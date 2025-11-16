Russell Westbrook se une a LeBron James en este apartado único 

Suscríbete a nuestros canales

En una carrera marcada tanto por la brillantez estadística como por el constante debate sobre su eficiencia, Russell Westbrook ha alcanzado un hito que lo separa de casi todos los demás jugadores en la historia de la NBA. En el reciente partido de los Kings contra los Timberwolves, "Russ" se unió a LeBron James como el segundo jugador en la historia de la liga en registrar la asombrosa marca de 25.000 puntos y 10.000 asistencias.

Este logro no es solo una estadística más, sino la validación definitiva de Westbrook como una de las "dobles amenazas" más potentes y singulares que jamás haya pisado una cancha de baloncesto profesional.

El hito: Un club con solo dos miembros

El hito de los 25.000 Puntos y 10.000 Asistencias es un testimonio de longevidad, dominio y versatilidad que la NBA rara vez ha visto. Antes de esta noche, solo el actual líder histórico de puntos, LeBron James, ostentaba esta combinación.

Al superar la cifra de 25.000 puntos, Westbrook solidifica su lugar no solo como un anotador élite, sino como un generador de juego cuya capacidad para crear oportunidades para sus compañeros (las 10.000 asistencias) ha sido tan fundamental como su explosividad para encestar. Es una hazaña que subraya su impacto en múltiples facetas del juego a lo largo de sus 18 temporadas.

Una carrera "infravalorada"

La narrativa en torno a Russell Westbrook ha sido compleja. Aunque es el líder histórico en triple-dobles, su trayectoria ha estado acompañada de críticas sobre su selección de tiro, sus turnovers y su rol en equipos de alto perfil como los Lakers o los Clippers.

Sin embargo, su nuevo hito histórico arroja luz sobre una perspectiva que a menudo se olvida en la era del análisis avanzado: la producción acumulada. El hecho de que "Russ" haya mantenido un nivel de desempeño ofensivo tan alto a través de múltiples franquicias (desde su época estelar en Oklahoma City hasta su rol actual en Sacramento) es la prueba de una voluntad inquebrantable.

Como señalan muchos aficionados y analistas, este nuevo récord funciona como un contrapeso definitivo a la percepción de que su carrera ha sido "infravalorada". Las críticas a la eficiencia palidecen ante un logro que solo es compartido por un jugador ampliamente considerado como el segundo mejor en la historia del deporte.

Westbrook: La máquina de números incomparable

Con este récord, Russell Westbrook no solo iguala a LeBron James, sino que cimenta su legado como el jugador más explosivo y estadísticamente dominante de su generación en términos de acumulación. Al final del día, los números no mienten: la capacidad de Westbrook para marcar la historia en dos de las categorías ofensivas más importantes de la NBA asegura que, cuando se escriban los libros, su nombre estará inseparablemente ligado a la exclusividad y la grandeza.