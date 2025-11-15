Russell Westbrook entra en el club de las 10.000 asistencias en la NBA

Suscríbete a nuestros canales

El base superestrella Russell Westbrook ha grabado su nombre en la historia de la NBA al alcanzar y superar la marca de 10.000 asistencias en su carrera durante la temporada regular, un logro que subraya su impacto como uno de los generadores de juego más prolíficos de todos los tiempos. Con esta hazaña, Westbrook se une a un grupo extremadamente exclusivo de leyendas del baloncesto.

El selecto club

Según los registros de líderes históricos de asistencias en temporada regular de la NBA, Russell Westbrook se ubica actualmente en el octavo lugar de todos los tiempos con 10.000 asistencias.

Este selecto club está encabezado por John Stockton (15,806), seguido por Chris Paul (12,528) y Jason Kidd (12,091). En el cuarto lugar se encuentra LeBron James (11,584). Justo por delante de Westbrook en la lista están Steve Nash (10,335), Mark Jackson (10,334) y Magic Johnson (10,141), quien ocupa el séptimo puesto. Detrás de él, completando el top 10, se encuentran Oscar Robertson (9,887) e Isiah Thomas (9,061).

Un legado de generación de juego

El hito de las 10.000 asistencias es un testimonio del estilo de juego agresivo, de alto ritmo y centrado en el balón que ha caracterizado la carrera de Westbrook. Conocido por ser el único jugador en promediar un triple-doble en múltiples temporadas (y el líder histórico en la estadística), este logro de asistencias confirma su lugar no solo como un anotador y reboteador, sino como un facilitador de élite en la historia de la liga.

Al superar a leyendas como Oscar Robertson e Isiah Thomas y acercarse a figuras como Magic Johnson, Westbrook continúa consolidando su caso como uno de los bases más impactantes y estadísticamente dominantes que jamás hayan pisado una cancha de la NBA.