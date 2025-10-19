¿Último baile? Russell Westbrook se pronuncia sobre su futuro en la NBA

Suscríbete a nuestros canales

uturo Salón de la Fama y nueve veces All-Star de la NBA, Russell Westbrook, ha apagado de manera categórica las especulaciones sobre un posible retiro al final de la próxima temporada, reafirmando su compromiso con la liga mientras se prepara para iniciar su 18.ª campaña con los Sacramento Kings.

Westbrook sin fecha de retiro

Durante su primera comparecencia ante los medios como jugador de los Kings, a Westbrook se le preguntó directamente si esta sería su última temporada en la NBA, a lo que respondió con una negativa inmediata y enérgica, seguida de una expresión que denotaba sorpresa ante la sugerencia: "No... sí, claro," replicó el base con su característico estilo desafiante.

La contundente declaración de "Russ" disipa los rumores que habían estado circulando, en parte alimentados por el reciente y tardío acuerdo que lo llevó a Sacramento. Tras rechazar su opción de jugador con los Denver Nuggets, Westbrook firmó un contrato por un año y el mínimo de veterano con los Kings.

"Estoy bendecido por la duda, la indecisión, el 'si puedo o no jugaré'", comentó Westbrook, abordando la percepción de su valor en el mercado de agentes libres. "Sé de lo que soy capaz cuando se me da la oportunidad. Y sí, el chip siempre ha estado en mi hombro, y no se irá a ninguna parte hasta que termine de jugar."

Un Veterano con el "Chip" Puesto Aterriza en la Capital de California

La llegada de Russell Westbrook a los Sacramento Kings, en un acuerdo que se concretó justo antes del inicio de la temporada, proporciona al equipo un veterano de inmensa experiencia y un ex MVP de la liga. Westbrook, quien cumplirá 37 años el próximo mes, es el líder histórico de la NBA en triple-dobles (203) y se une a un backcourt que ha estado buscando profundidad y liderazgo fuera de su núcleo principal.