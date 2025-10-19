¡Supera a LeBron! Kevin Durant se convierte en el jugador más rico de la historia de la NBA

Suscríbete a nuestros canales

La estrella de la NBA, Kevin Durant, ha cimentado su lugar no solo entre la élite del baloncesto mundial, sino también en la cúspide del panorama financiero de la liga. El alero de los Houston Rockets ha firmado una extensión de contrato de dos años y $90 millones, un movimiento que lo catapulta al puesto número uno en la lista de mayores ganancias de carrera en la historia de la NBA, superando la marca previamente ostentada por LeBron James.

Un Hito que Redefine la Longevidad y el Valor de las Superestrellas

Según el respetado periodista deportivo Shams Charania, la extensión con los Rockets eleva el total de las ganancias contractuales de Durant a la impresionante cifra de $598.2 millones. Este nuevo hito supera los $583.9 millones acumulados por su contemporáneo, LeBron James, marcando un momento significativo en la historia de los contratos y las finanzas de la liga.

El acuerdo, que extiende el compromiso de Durant con Houston hasta la temporada 2027-2028 e incluye una opción de jugador, llega en un momento estratégico para la franquicia.

Aunque Durant era elegible para una extensión máxima de hasta $120 millones, su decisión de aceptar $90 millones subraya su deseo de forjar una asociación a largo plazo con los Rockets y proporcionar al equipo una flexibilidad crucial para la construcción de la plantilla. Este gesto financiero demuestra su compromiso con el proyecto deportivo y la búsqueda de un campeonato en Houston.

El récord de ganancias de carrera de Kevin Durant, un jugador con 15 selecciones al All-Star y cuatro títulos de máximo anotador, no es solo una cifra, sino un reflejo directo de la escalada en el valor de las superestrellas de la NBA en la era moderna.

Su consistencia, su capacidad de adaptación y su dominio ofensivo le han permitido asegurar acuerdos lucrativos a lo largo de su trayectoria con los Seattle SuperSonics/Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Brooklyn Nets, Phoenix Suns y ahora los Houston Rockets.

LeBron también en los papeles de mayores ingresos históricos

Mientras que LeBron James, quien continúa siendo una fuerza dominante, es reconocido por haber superado la marca de los mil millones de dólares en ingresos totales de carrera (incluyendo patrocinios y negocios fuera de la cancha), las ganancias estrictamente salariales de Durant en la NBA se colocan en la cima.

Este dato subraya la competitividad financiera entre las más grandes figuras de su generación y establece un nuevo punto de referencia para las futuras estrellas de la liga.