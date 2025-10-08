¿El junte más esperado? Kevin Durant admite querer volver a compartir equipo con esta figura

Suscríbete a nuestros canales

El alero estrella de los Houston Rockets, Kevin Durant, ha encendido la especulación en la NBA al expresar públicamente su entusiasmo ante la posibilidad de que su antiguo compañero y amigo, Russell Westbrook, se una al equipo de Texas.

Las declaraciones de Durant, cargadas de respeto y admiración por el base, llegan en un momento crucial para los Rockets, quienes buscan consolidar su plantilla de cara a la próxima temporada.

En una entrevista reciente, Durant abordó directamente los rumores que vinculan a Westbrook, actualmente agente libre, con un regreso a Houston, donde ya jugó durante la temporada 2019-2020.

Las palabras de KD no solo reflejan un aparente cese a la tensión que existió entre ambos tras su separación en Oklahoma City, sino que también ofrecen un respaldo total a la vigencia de la carrera de Westbrook.

Un Respaldo de Leyenda a Leyenda

Al ser consultado sobre el posible fichaje de Westbrook por parte de los Rockets, Durant fue inequívoco en su apoyo:

"Russ es una leyenda, y creo que se merece estar en la NBA ahora mismo. Creo que se merece irse de la NBA en sus propios términos. Así que, sí, eso sería genial [o 'increíble']".

Esta declaración no solo destaca la calidad de Westbrook, un jugador que ostenta el récord de más triples-dobles en la historia de la liga y fue MVP en 2017, sino que también sugiere una voluntad personal de Durant para un reencuentro que sin duda acapararía titulares en todo el mundo del deporte.

El Contexto de los Rockets: ¿Una Necesidad Abierta?

La posible llegada de Westbrook a Houston se plantea en un escenario de necesidad para el equipo. Aunque existen obstáculos financieros y de tope salarial que la gerencia de Houston tendría que sortear, la opción de incorporar a un base veterano, con experiencia de MVP y que ha demostrado ser productivo incluso saliendo desde el banquillo (como lo hizo recientemente en Denver), resulta estratégicamente atractiva.

Un reencuentro entre Durant y Westbrook los pilares de aquel joven equipo de Oklahoma City Thunder que alcanzó las Finales de la NBA en 2012 sería un giro narrativo de gran magnitud.

Más allá del valor en la cancha, su unión generaría un enfoque mediático y una inyección de liderazgo veterano que podría ser invaluable para la mezcla de jóvenes talentos y estrellas ya establecidas en la plantilla de los Rockets.