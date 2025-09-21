El veto de Kevin Durant: ¿por qué rechazó a este equipo?

Suscríbete a nuestros canales

La superestrella Kevin Durant ha confirmado que bloqueó personalmente un posible traspaso que lo habría enviado de regreso a los Golden State Warriors la temporada pasada, para reunirse con Stephen Curry. Esta revelación no solo añade un nuevo capítulo a la compleja relación entre Durant y su antiguo equipo, sino que también ofrece un vistazo a la dinámica de poder que ejercen las grandes figuras de la liga en el mercado de traspasos.

El contexto de un posible reencuentro fallido

El posible regreso de Durant a los Warriors se gestó en medio de una temporada turbulenta para ambos equipos. Los Warriors, que habían luchado con lesiones y un rendimiento inconsistente, buscaban un movimiento de alto impacto para reactivar sus aspiraciones de campeonato. Por su parte, los Phoenix Suns, donde jugaba Durant en ese momento, también enfrentaban dificultades y rumores sobre la insatisfacción de su estrella.

Las negociaciones, según reportes, habrían involucrado un acuerdo a tres bandas con el Miami Heat. El plan habría enviado a Durant a Golden State y a Jimmy Butler, otra figura de la liga, a Phoenix. Sin embargo, en un giro dramático, Durant ejerció su influencia para detener el acuerdo. Su decisión, según él mismo explicó, se basó en su deseo de mantener el control sobre su carrera y evitar revivir las críticas que enfrentó al unirse a los Warriors en 2016.

Estadísticas que pintan un cuadro de altibajos

Durante su tiempo en los Phoenix Suns en la temporada 2024, Kevin Durant mantuvo un rendimiento de élite, promediando 26.6 puntos, 6.0 rebotes y 4.2 asistencias por partido. Sus porcentajes de tiro también fueron notables: 52.7% en tiros de campo y 43.0% en triples, lo que demuestra su eficiencia ofensiva. Sin embargo, a pesar de sus cifras, los Suns no lograron los resultados esperados y se quedaron fuera de los playoffs.

Por otro lado, los Golden State Warriors, a pesar de las luchas de la temporada, lograron clasificarse para el play-in, y finalmente, llegaron a la postemporada. Al final de la temporada regular, terminaron con un récord de 46 victorias y 36 derrotas. La decisión de Durant de no unirse a ellos, y el posterior traspaso de los Warriors por otra estrella (Jimmy Butler), resalta el contraste en el destino de ambos equipos. La reunión de Durant y Curry en la cancha de los Warriors, que alguna vez pareció un regreso de ensueño, se mantuvo como una fantasía, mientras que cada uno se embarcaba en un nuevo capítulo de su carrera. La historia de la NBA, una vez más, nos recuerda que el juego no se trata solo de números y talentos, sino también de relaciones, decisiones personales y el control que los jugadores ejercen sobre su propio destino.

