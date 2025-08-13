¿Motivó su salida? Este fue el capricho que solicitó Kevin Durant en 2018 con Golden State Warriors

Suscríbete a nuestros canales

En una revelación que arroja una nueva luz sobre la dinámica interna de los Golden State Warriors durante su era de dominio, el exjugador del equipo, Quinn Cook, ha compartido una anécdota conmovedora que destaca la camaradería y el altruismo de Kevin Durant hacia su compañero, Stephen Curry.

Durant quería que Steph fuese el MVP de las Finales de 2018

Cook afirma que, a pesar de su propio rendimiento estelar, Durant deseaba fervientemente que Curry fuera reconocido como el Jugador Más Valioso de las Finales de la NBA de 2018.

La temporada 2017-2018 fue la segunda en la que Durant y Curry jugaron juntos, y ya habían establecido un entendimiento dentro y fuera de la cancha. Mientras los Warriors se preparaban para enfrentar a los Cleveland Cavaliers en las Finales por cuarta vez consecutiva, la conversación en torno a los premios individuales, particularmente el MVP de las Finales, estaba en su punto álgido.

Curry, a pesar de ser la cara de la franquicia y una superestrella de calibre MVP, no había ganado aún el premio al mejor jugador de las Finales, algo que a menudo se usaba para criticar su legado.

Quinn Cook, quien fue compañero de equipo de Durant y Curry durante ese período, reveló la historia durante una entrevista reciente. "Kevin quería tanto que Steph obtuviera el MVP de las Finales, de eso hablaba toda la temporada, para que pudiera callar a todos", explicó Cook. "Él simplemente se ganó el MVP de las Finales de forma accidental y consecutiva".

Curry tenía números buenos para ganar el premio, pero no fue suficiente

Esta declaración es particularmente reveladora porque Durant había sido el MVP de las Finales en 2017, cuando los Warriors derrotaron a los Cavaliers en cinco partidos. Su actuación en ese año fue dominante, y su premio fue indiscutible.

Sin embargo, su deseo de ver a Curry ganar el premio en 2018 muestra un nivel de apoyo y compañerismo que trasciende la simple ambición individual. KD era consciente de las críticas que enfrentaba Curry y quería que su compañero obtuviera el reconocimiento que, en su opinión, merecía.