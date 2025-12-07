¡El legado continúa! Juan Arango Jr. hace historia en la Liga Española

Suscríbete a nuestros canales

El apellido Arango vuelve a resonar con fuerza en el fútbol español. Este domingo el joven delantero venezolano Juan Arango Jr. cumplió uno de los sueños de todo futbolista al debutar oficialmente en la Primera División de LaLiga con el Girona FC.

Aunque el resultado no fue el esperado para el conjunto catalán, que cayó derrotado 3-0 ante el Elche CF en el Martínez Valero, la entrada del criollo al campo significó un hito importante y un gran paso en su prometedora carrera.

Primeros pasos en la élite

El técnico del Girona, Míchel, decidió darle la oportunidad en el minuto 83 del encuentro, en un intento por refrescar el ataque y buscar el gol de la honra.

El delantero, de apenas 19 años, sustituyó a Viktor Tsygankov en un momento ya complicado del partido, con el marcador reflejando una clara ventaja para el equipo ilicitano.

A pesar de la corta duración de su participación, la intensidad del joven atacante se hizo sentir de inmediato, quizás con un exceso de ímpetu propio del debut. Apenas dos minutos después de ingresar al terreno de juego, el venezolano vio su primera tarjeta amarilla, una amonestación que reflejó su frustración ante el resultado adverso.

Ascenso acelerado

El debut de Juan Arango Jr. no es una casualidad. El jugador ha estado en la órbita del primer equipo del Girona en las últimas semanas, beneficiándose de la necesidad del club de cubrir las numerosas bajas por lesión que ha sufrido la plantilla.

Esta situación le ha permitido formar parte de varias convocatorias con el plantel principal, entrenando codo a codo con los profesionales. En lo que va de la presente temporada lleva acumulado dos goles con el equipo B.

Precisamente, las llamadas constantes al primer equipo han impedido que mantenga una regularidad absoluta en el filial, demostrando que ya está considerado como una pieza de recambio potencial para la máxima categoría.

El camino apenas comienza para Juan Arango Jr., quien lleva la responsabilidad de un apellido ilustre en el fútbol venezolano, pero que ahora empieza a escribir su propia historia en la élite del balompié español.