Sello Vinotinto en España: Juan Arango Jr. marca un nuevo gol con el Girona

Suscríbete a nuestros canales

Juan Arango Jr., la promesa venezolana, continúa demostrando su potencial en el fútbol español. El joven extremo marcó su segundo gol de la temporada con el Girona B, a pesar de que su equipo cayó derrotado por 2-1 ante la UE Olot en un encuentro correspondiente a la Segunda RFEF.

El tanto del venezolano fue un destello de calidad en un partido complicado para el filial catalán. Arango Jr., hijo de la leyenda vinotinto, asumió el rol de líder en ataque para intentar recortar distancias en el marcador.

Si bien su esfuerzo no fue suficiente para evitar la derrota, su presencia en el marcador consolida su buen inicio de campaña.

Consolida su evolución en Girona

El gol de este domingo reafirma la rápida adaptación y el crecimiento de Juan Arango Jr. desde su llegada al fútbol formativo español. A pesar de su juventud (19 años), el venezolano se está convirtiendo en una pieza importante del esquema del Girona B, sumando minutos y, más importante aún, contribuyendo directamente al goleo del equipo.

Con dos anotaciones en lo que va de la competición, la "joya" venezolana sigue de cerca los pasos de su padre, mostrando un talento innato para el ataque y un olfato goleador que lo perfila como una de las figuras a seguir en las categorías de ascenso de España.

Su rendimiento será crucial para las aspiraciones del Girona B y, a futuro, una esperanza para la selección venezolana. La temporada pasada fue tomado en cuenta para participar en entrenamientos y en convocatorias con el primer equipo (tanto en la Liga como en la Champions League), por lo que, la directiva confía mucho en su proyección.